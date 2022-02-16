Зона піратства, тероризму та війни: страховики внесли українські води до "чорного списку"

Через море минулого року пройшло 60% українського експорту. Раніше в "чорний список" страховиків потрапляли Сомалі та Аденська протока.

Страхова асоціація Lloyds Market Association (Асоціація ринку Ллойда) та International Underwriting Association (Лондонська міжнародна асоціація страхування), до яких входять великі британські страхові компанії, внесли українські та російські води Чорного та Азовського морів до зони піратства, тероризму та війни. Про це пише "Страна".

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Раніше страховики вносили до такого "чорного списку" Сомалі, Аденську протоку та інші зони піратства і військових дій.

На страховому ринку прогнозують, що такий крок призведе до подорожчання страховок, що, відповідно, спричинить підвищення вартості вантажу та транспортування для всіх суден, які заходитимуть до зазначених вод. Також є ризики відмов у страховках та заборони власників кораблів (якщо вони у лізингу) заводити їх у небезпечну зону.

Голова адвокатського об'єднання "Кравець і партнери" Ростислав Кравець заявив, що морське судноплавство у цьому регіоні та доставка комерційних вантажів тепер під загрозою.

Варто враховувати, що по морю йдуть величезні обсяги торгівлі між країнами. За минулий рік через українські порти пройшло 153 млн тонн вантажів, це 60% експорту та 50% – імпорту.

Передбачається, що акваторії Чорного та Азовського морів будуть значитися в зоні ризику на період навчань ВМФ Росії, які відбудуться з 13 до 19 лютого. Хоча вихід вод із "чорного списку" може затягнутися.

Раніше низка страхових компаній заявила українським авіаперевізникам про припинення страхування взятих у лізинг літаків через ймовірність війни з Росією.