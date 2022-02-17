Парламентская ВСК прогнозирует, что новые подходы и команда позволят нарастить прибыль "Укрзализныци"

Благодаря работе парламентской ВСК и инициативному подходу новой команды Мининфраструктуры УЗ уже в этом году сможет получить увеличение доходов. Об этом в Верховной Раде заявила народная депутат, глава временной следственной комиссии по вопросам проверки и оценки состояния "Укрзализныци" Юлия Гришина.

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"Работа ВСК и инициативный подход новой команды Министерства инфраструктуры позволил повысить тарифы на грузовые перевозки, что позволит УЗ уже в этом году получить плюс 14 миллиардов гривен. Еще на 4 миллиарда гривен меньше УЗ потратит благодаря введению прямых контрактов на закупку электроэнергии", — сказала она, отметив, что этот факт свидетельствует о том, что часть проблем, накопленных в УЗ в течение 2015-2020 годов, уже сегодня решаются.

Юлия Гришина также отметила, что Верховная Рада и Кабинет Министров должны объединить усилия для интенсификации реформы железнодорожного транспорта и улучшения качества и безопасности перевозки пассажиров, в частности, активизировать работу над внедрением нормативно-правовых актов, формирующих "Дорожную карту реформ".

"АО "Укрзализныця" подробно прорабатывает все предложения по улучшению работы компании, представленные в отчете временной следственной комиссии парламента, а также прорабатывает все возможности для урегулирования спорных вопросов, которые накапливались в работе Укрзализныци за все предыдущие годы", — отметили в УЗ по результатам отчета ВСК.

В частности, в УЗ подчеркнули, что вопрос реформирования железнодорожного транспорта Украины был и должен быть в поле зрения правительства как единственного акционера и представителя народа Украины.

"Кроме того, правительство назначило ответственных лиц — новый, профессиональный наблюдательный совет, состоящий из независимых членов, избираемых на прозрачном конкурсе, а также из представителей государства в наблюдательном совете", — добавили в ведомстве.

Как известно, в конце 2021 года на Укрзализныце стартовали масштабные изменения по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о запуске масштабной программы обновления парка грузовых вагонов.