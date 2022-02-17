Парламентська ТСК прогнозує, що нові підходи та команда дозволять наростити прибутки "Укрзалізниці"

Завдяки роботі парламентської ТСК та ініціативному підходу нової команди Мінінфраструктури УЗ вже цього року зможе отримати збільшення прибутків. Про це у Верховній Раді заявила народна депутатка, голова тимчасової слідчої комісії з питань перевірки та оцінки стану "Укрзалізниці" Юлія Грішина.

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"Робота ТСК та ініціативний підхід нової команди Міністерства інфраструктури дозволили підвищити тарифи на вантажні перевезення, що дасть УЗ можливість вже цього року отримати плюс 14 мільярдів гривень. Ще на 4 мільярди гривень менше УЗ витратить завдяки запровадженню прямих контрактів на закупівлю електроенергії", — сказала вона, зауваживши, що цей факт свідчить про те, що частина проблем, накопичених в "Укрзалізниці" протягом 2015-2020 років, уже сьогодні вирішуються.

Юлія Гришина також зазначила, що Верховна Рада та Кабінет Міністрів мають об’єднати зусилля для інтенсифікації реформи залізничного транспорту та покращення якості та безпеки перевезення пасажирів, зокрема активізувати роботу над впровадженням нормативно-правових актів, які формують "Дорожню карту реформ".

"АТ "Укрзалізниця" детально опрацьовує усі пропозиції щодо покращення роботи компанії, представлені у звіті тимчасової слідчої комісії парламенту, а також опрацьовує всі можливості для врегулювання спірних питань, які накопичувалися в роботі Укрзалізниці за усі попередні роки", — прокоментували в УЗ за результатами звіту ТСК.

Зокрема, в "Укрзалізниці" підкреслили, що питання реформування залізничного транспорту України було і має бути у полі зору уряду як єдиного акціонера й представника народу України.

"Крім того, уряд призначив відповідальних осіб – нову, професійну наглядову раду, яка складається з незалежних членів, що обираються на прозорому конкурсі, а також з представників держави в наглядовій раді", — додали у відомстві.

Як відомо, наприкінці 2021 року на Укрзалізниці стартували масштабні зміни за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив про запуск масштабної програми оновлення парку вантажних вагонів.