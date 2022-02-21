"Большая термомодернизация" позволит снизить платежи за отопление до 60% — ОП

В рамках программы "Большая термомодернизация", инициированной президентом Владимиром Зеленским, запланировано улучшение энергоэффективности в 6 тысячах домов в течение 2022 года. Это позволит снизить стоимость коммунальных платежей для жильцов таких домов. Планами новой программы поделился заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко во время выступления на форуме "Безопасные и действенные громады будущего".

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По словам Тимошенко, "Большая термомодернизация" имеет целью уменьшить затраты на отопление таких объектов. В свою очередь, жильцы домов, включенных в программу, ощутят существенное уменьшение суммы коммунальных платежей благодаря утеплению собственных домов.

"На этот год мы запланировали 6 тысяч термомодернизированных домов. Что это даст? Фактически мы уменьшаем платежи людей в этих 6 тысячах домов на 60%. Мы уменьшаем потребление газа на 437 миллионов кубометров", — отметил он.

Также Тимошенко напомнил о главных целях "Большой стройки" на текущий год. В частности, продолжается реализация проектов улучшения спортивной и транспортной инфраструктуры, а также развивается сеть современных ЦПАПов по всей Украине.

"Наши амбициозные планы по программе "Большая стройка" на этот год – это 5,5 тыс. км дорог государственного значения, это практически 1,5 тыс. км дорог местных, это 282 образовательных заведения (реконструированных или построенных), 68 медицинских заведений, 339 спортивных объектов и 6848 спортивных площадок фактически по всей стране", — подчеркнул Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине будет восстановлено около 24 тысяч километров дорог к 2024 году.