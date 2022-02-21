"Велика термомодернізація" дозволить зменшити платежі за опалення до 60% — ОП

В рамках програми "Велика термомодернізація", ініційованої президентом Володимиром Зеленським, заплановано покращення енергоефективності у 6 тисячах будинків протягом 2022 року. Це дозволить зменшити вартість комунальних платежів для мешканців таких будинків. Планами нової програми поділився заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко під час виступу на форумі "Безпечні та спроможні громади майбутнього".

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За словами Тимошенка, "Велика термомодернізація" має на меті зменшити затрати на опалювання таких обʼєктів. У свою чергу, мешканці будинків, включених до програми, відчують суттєве зменшення суми комунальних платежів завдяки утепленню власних домівок.

"На цей рік ми запланували 6 тисяч термомодернізованих будинків. Що це дасть? Фактично ми зменшуємо платіжки людей у цих 6 тисячах будинків на 60%. Ми зменшуємо споживання газу на 437 мільйонів кубометрів", — зауважив він.

Також Тимошенко нагадав про головні цілі інфраструктурної програми президента "Велике будівництво" на поточний рік. Зокрема, продовжується реалізація проєктів щодо покращення спортивної та транспортної інфраструктури, а також розвивається мережа сучасних ЦНАПів по всій Україні.

"Наші амбітні плани за програмою "Велике будівництво" на цей рік – це 5,5 тис. км доріг державного значення, це практично 1,5 тис. км доріг місцевих, це 282 освітні заклади (реконструйовані або побудовані), 68 медичних закладів, 339 спортивних об'єктів і 6848 спортивних майданчиків фактично по всій країні", — підкреслив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявив, що в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні буде відновлено близько 24 тисяч кілометрів доріг до 2024 року.