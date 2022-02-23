"Бизнес с налогами справится": Зеленский встретился с крупными украинскими бизнесменами

Пресс-секретарь Офиса президента Сергей Никифоров сообщил, что встреча "была результативной", а бизнесмены готовы "подставить свое плечо" государству.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководством Офиса президента и представителями силового блока провел встречу с представителями крупного бизнеса. По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова встреча "была результативной", и бизнесмены выразили готовность оказать государству поддержку и "подставить свое плечо", сообщает агентство "Интерфакс".

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На полуторачасовой встрече присутствовали Ринат Ахметов, Вадим Новинский, Сергей Тигипко, Василий Хмельницкий, Томаш Фиала, Борис Колесников, Сергей Тарута, Андрей Ставницер, Владислав Чечеткин и другие.

Никифоров отметил, что участники встречи обсудили ситуацию в стране, обменялись мыслями, мнениями и "сверили часы". Президент Зеленский обратился к бизнесменам и заверил их в том, что не организовал эту встречу только ради того, чтобы "собрать деньги".

"Сразу говорю, собрал вас не для того, чтобы деньги собрать…Я буду все делать возможное для мира, сделаю больше, чем смогу", — процитировал Зеленского пресс-секретарь.

По словам Никифорова президент сейчас ищет международных посредников для переговоров с Кремлем, поскольку контакта с Владимиром Путиным на сегодня полностью отсутствует. В свою очередь один из представителей бизнеса отметил, что несмотря на сложность ситуации, Зеленский надеется разрешить ее мирным путем.

"А к нам говорил такое: не паникуйте, инвестируйте и никуда не бегите", — сказал он.

Также были подняты вопросы о недопущении провокаций, обеспечении стабильной работы предприятий и своевременных выплат зарплат сотрудникам. В частности Томаш Фиала обратил внимание на то, чтобы не было сокращений персонала на предприятиях, и чтобы крупный бизнес смог обеспечить высокие и стабильные доходы в бюджет государства для должного финансирования украинской армии.

"Следует обеспечить, чтобы не было сокращений, чтобы экономика работала. Поводов к панике никаких нет", — сказал бизнесмен.

Фиала добавил, что сейчас нет необходимости точечно снижать налоги. Он считает, что бизнес с налогами справится. Вместо этого, как считает бизнесмен, необходимо "вести консервативную фискальную, монетарную политику".

"Не надо заставлять Национальный банк отказываться от повышения ставки рефинансирования. Инфляция высокая везде в мире, и везде центробанки повышают ставки, чтобы сдерживать рост цен", — подчеркнул бизнесмен.

Напомним, что 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу в связи с признанием Россией независимости "Л/ДНР". Глава государства подчеркнул, что подобные шаги Кремля он расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, тем не менее на данный момент "нет никаких причин для хаотических действий".