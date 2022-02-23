"Бізнес із податками впорається": Зеленський зустрівся з великими українськими бізнесменами

Прессекретар Офісу президента Сергій Никифоров повідомив, що зустріч "була результативною", а бізнесмени готові "підставити своє плече" державі.

Президент України Володимир Зеленський разом із керівництвом Офісу президента та представниками силового блоку провів зустріч із представниками великого бізнесу. За словами прессекретаря президента Сергія Никифорова зустріч "була результативною", і бізнесмени висловили готовність надати державі підтримку та "підставити своє плече", повідомляє агентство "Інтерфакс".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На півторагодинній зустрічі були присутні Рінат Ахметов, Вадим Новинський, Сергій Тігіпко, Василь Хмельницький, Томаш Фіала, Борис Колесніков, Сергій Тарута, Андрій Ставніцер, Владислав Чечоткін та інші.

Никифоров зазначив, що учасники зустрічі обговорили ситуацію в країні, обмінялися думками та "звірили годинник". Президент Зеленський звернувся до бізнесменів і запевнив їх у тому, що не організував цю зустріч лише заради того, щоб "зібрати гроші".

"Одразу кажу, зібрав вас не для того, щоб гроші зібрати... Я робитиму все можливе для миру, зроблю більше, що зможу", — процитував Зеленського прессекретар.

За словами Никифорова, президент зараз шукає міжнародних посередників для переговорів із Кремлем, оскільки контакту з Володимиром Путіним на сьогодні повністю відсутній. Водночас один із представників бізнесу зазначив, що незважаючи на складність ситуації, Зеленський сподівається вирішити її мирним шляхом.

"А до нас казав таке: не панікуйте, інвестуйте та нікуди не біжіть", — сказав він.

Також було порушено питання щодо недопущення провокацій, забезпечення стабільної роботи підприємств і своєчасних виплат зарплат працівникам. Зокрема, Томаш Фіала звернув увагу на те, щоб не було скорочень персоналу на підприємствах, і щоб великий бізнес зміг забезпечити високі та стабільні доходи до бюджету держави для належного фінансування української армії.

"Варто забезпечити, щоб не було скорочень, щоб економіка працювала. Приводів до паніки жодних немає", — сказав бізнесмен.

Фіала додав, що зараз немає потреби точково знижувати податки. Він вважає, що бізнес із податками впорається. Натомість, як вважає бізнесмен, необхідно "вести консервативну фіскальну, монетарну політику".

"Не треба змушувати Національний банк відмовлятися від підвищення ставки рефінансування. Інфляція висока скрізь у світі, і скрізь центробанки підвищують ставки, щоб стримувати зростання цін", — наголосив бізнесмен.

Нагадаємо, що 22 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу в зв'язку з визнанням Росією незалежності "Л/ДНР". Глава держави наголосив, що подібні кроки Кремля він розцінює як порушення суверенітету та територіальної цілісності України, проте наразі "немає жодних причин для хаотичних дій".