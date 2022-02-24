Свет есть: все станции ДТЭК, кроме Луганской ТЭС, работают

Военное положение в Украине после нападения 24 февраля на Украину российского агрессора не привело к потере энергобезопасности, а тепловые станции и шахты ДТЭК работают.

Энергетические объекты компании ДТЭК продолжают обеспечивать постоянную работу украинской энергосистемы. Об этом говорится в заявлении генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

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"Энергетические объекты компании ДТЭК – ТЭС, распределительные сети, зеленая генерация, газодобывающие активы, шахты продолжают обеспечивать постоянную работу украинской энергосистемы, дают стране уголь и газ. В домах украинцев есть свет. Имея широкий опыт работы в ходе войны на Донбассе, мы руководствуемся главным принципом безопасности и минимизации риска для наших людей", — сообщает Тимченко.

По его словам, сегодня сформирован реестр ключевого персонала – ограниченное количество работников, достаточное для поддержания всех рабочих процессов энергетической инфраструктуры страны. Все работники ДТЭК, кроме незаменимых для объектов критической инфраструктуры, работают удаленно. Для служащих на предприятиях обеспечиваются максимальные условия безопасности.

"Ранее созданный координационный антикризисный штаб для эффективного управления и обеспечения безопасности труда группы компаний работает в режиме 24/7. Сегодня мы работаем в изолированном от России и Беларуси режиме. Выполняем все команды Системного Оператора. На наших ТЭС достаточно угля более чем на 2 недели работы. Повреждение линий электропередач ликвидируется в максимально сжатые сроки, но только в условиях безопасности для ремонтных бригад", – говорит Максим Тимченко.

Он также напомнил, что остановлена ​​только Луганская ТЭС из-за повреждений и активных боевых действий в городе Счастье.

"Мы в онлайн режиме координируем работу с Министерством энергетики Украины, центральными и местными властями", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус, ДТЭК 21 февраля сообщил об отключении Луганской ТЭС от энергосистемы из-за разрушенных линий электропередачи. Почти два десятка населенных пунктов и около 46 тыс. потребителей остались без электричества.