Без світла: що відбувається з енергопостачанням на сході України в умовах обстрілу

Через обстріл бойовиків Луганську ТЕС було відключено від енергосистеми. Фокус з'ясував, що відбувається, і які шанси у міст та селищ поблизу окупованої території отримати електроенергію та тепло.

ДТЕК 21 лютого повідомив про відключення Луганської ТЕС від енергосистеми через зруйновані лінії електропередачі. Майже два десятки населених пунктів та майже 46 тис. споживачів залишилися без електрики. Ремонтники не можуть виправити ситуацію, тому що обстріл з боку окупованих територій триває. 22 лютого енергетикам вдалося підключити до електрики місто Щастя, але, на жаль, не надовго — через якийсь час теплоелектростанцію знову обстріляли, а електроенергію відключили. Фокус розпитав експертів, що відбувається на сході з енергопостачанням, наскільки важливою є Луганська ТЕС, і чи може інша генерація стати альтернативою в разі, якщо повноцінно ця станція забезпечувати електроенергією прилеглі міста не зможе.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

Важливо

Горить трансформатор: під обстріл окупантів потрапила Луганська ТЕС (відео)

Обстріли ТЕС: наслідки для населення та бізнесу

Ситуація з безпекою — а точніше, небезпекою — призвела до відключення від мережі єдиного робочого блоку Луганської ТЕС 21 лютого після полудня. Основна причина – відключили повітряну лінію електропередачі ПЛ-220 Лисичанська. Ще до цього обстріли пошкодили лінії електропередач біля Щастя, внаслідок чого госпфекальна та водонасосна станції залишилися без електрики, а місцеві жителі відповідно без водопостачання. Тепло жителям Щастя також відключили через пошкодження, повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай на сторінці у Facebook констатував: без світла залишилося близько 45,8 тис. споживачів. Це населені пункти Щастя, Старий Айдар, Передільське, Геївка, Трьохізбенка, Кряківка, Райгородка, Станиця Луганська, Макарове, станція Кіндрашівська, Валуйське, Вільхове, Малинів, Зелений Гай.

"Факти попадання снарядів в енергетичні об'єкти, ТЕС, відбуваються не вперше. Ми це вже бачили у 2014-2016 роках, усе це було. Звичайно, відновлення ускладнюється тим, що триває вогонь", — каже Андріан Прокіп, експерт з енергетики Українського інституту майбутнього.

Сергій Гайдай також наголосив, що ремонтні бригади не можуть розпочати роботу, бо немає гарантій безпеки.

"Кременська" підстанція: як забезпечувати електроенергією регіон

Луганська ТЕС — критично важливий об'єкт, каже Дмитро Марунич, співголова Фонду енергетичних стратегій: "Від цього об'єкта генерації залежить стабільність енергопостачання всієї півночі Луганської області, там сотні тисяч споживачів. Ситуація дуже погана. І якщо лінії електропередач досі не полагодили, то місцеві мешканці зараз без електрики".

Андріан Прокіп наголосив, що раніше Луганська ТЕС з'єднувалася з українською енергосистемою однією лінією, якої було недостатньо, щоб забезпечити перетікання з інших станцій. Але у 2017 році розпочалося будівництво підстанції "Кременська", а у травні 2020 року її підключили до енергосистеми України.

[ + – ] Підстанція "Кременська" Фото: kosatka.media

"Нацкомпанія "Укренерго" запустила підстанцію "Кременська" на 500 кВ. З того часу регіон не є островом, а отримав нормальне забезпечення від інших потужностей", — говорить Прокіп.

На будівництво підстанції витратили мільярди гривень, каже Дмитро Марунич. "Це покращило ситуацію, але, наскільки я розумію, повністю її не вирішило", — зазначив експерт.

Це підтверджують і дані, що повідомляє Сергій Гайдай — у день відключення від енергосистеми Луганської ТЕС Луганську область почали постачати електроенергією через підстанцію "Кременська". Проте жителі та підприємства регіону все ще без електроенергії, адже обстріли серйозно пошкодили лінії електропередач, а відправити ремонтні бригади під обстріл, що триває, неможливо.

Тим часом навіть через добу після початку обстрілів ситуація на Луганській ТЕС не врегульована. У ДТЕК повідомили, що пошкоджено трансформатор зв'язку, внаслідок якого на території станції виник спалах, а пожежу неможливо локалізувати через обстріл. Також пошкоджені будівлі навчального корпусу, кисневої станції та блоків №10 та №15. Станом на вечір 22 лютого на станції перебувають лише ті працівники, присутність яких критично потрібна для роботи ТЕС. "Сьогодні вранці були подані заявки на встановлення режиму тиші, щоб відновити лінії електропередач та енергопостачання мешканців Щастя та прилеглих населених пунктів Луганської області. Але, на жаль, ситуація залишається критичною. Станція може зупинитися без можливості поновлення роботи", — зазначили в ДТЕК.

Важливо

Пожежа на ТЕС у Щасті: рятувальники не можуть загасити трансформатори через безперервний артобстріл (відео)

Доля ТЕС: вугілля з Росії для роботи станції

Луганська ТЕС відрізняється від інших українських теплових станцій, адже постачати туди вугілля (марки антрацит, ред.) можна лише залізничними коліями через окуповані території. Прямого сполучення станції з підконтрольною Україні територією просто немає.

"Ця ТЕС працює на антрацитовому вугіллі, яке завозиться за імпортними контрактами, найчастіше — з Росії. На жаль, Україна поки що не забезпечила диверсифікацію, тому що для цього потрібні великі інвестиції", — каже Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова.

На початку січня представниця української делегації у Тристоронній контактній групі з Донбасу Вікторія Страхова на сторінці у Facebook повідомляла про постачання на Луганську ТЕС 60 вагонів вугілля. У коментарях до посту вона уточнила, що йдеться про російське вугілля, отримане на Обухівській шахті.

"Шахта Обуховська розташована в Росії. Але це актив, що належить групі ДТЕК. Тобто, за великим рахунком, вони своє вугілля не завжди можуть поставити. Вони купили ці шахти року так 2010-2011, після 2014-го це стало регулярною проблемою", — пояснив Андріан Прокіп.

Але вугілля з Росії це ще одна проблема, адже РФ блокує постачання на ТЕС. Як повідомили у "ДТЕК Енерго", першого листопада минулого року Російська Федерація заблокувала постачання енергетичного вугілля в Україну. Для економії палива та забезпечення безперебійної роботи підприємства станція змушена була перейти на роботу одним блоком.

Важливо

Вугільні ТЕС в Україні максимально завантажені через холоди: який період був рекордним

Розблокувала постачання РФ лише на початку січня, але немає гарантій, особливо у світлі останніх нелегальних рішень РФ щодо окупованих територій, що агресор не знову блокуватиме доставку антрациту на ТЕС.

Єдина гарна новина – теплий лютий та надії на теплий березень. На сайті Міненерго повідомляють, що фактичні запаси вугілля на Луганській ТЕС — менші за гарантовані, але експерти вважають, що наразі це не повинно створювати проблем: в Україні вже тримається плюсова температура, а це впливає на навантаження на теплові станції, що знижуються.

[ + – ] Луганська ТЕС

Подалі від Росії: енергосистема йде до Європи

Наприкінці лютого Україна планує на 72 години відключитись від енергетичної системи Росії та Білорусі, це необхідно, щоб підключитися до західноєвропейської енергосистеми. Нагадаємо, синхронізація української енергосистеми із європейською мережею передачі електроенергії ENTSO-E запланована на 2023 рік. Проте відключення Луганської ТЕС навряд чи вплине на плани інтеграції, і це — хороша новина.

"Ми 24 лютого очікуємо на початок роботи в ізольованому режимі. Тобто ми повинні протягом трьох днів працювати на самозабезпеченні (без імпортної електроенергії, — ред.). Відповідно, для цього періоду критично важлива наявність достатніх обсягів енергоресурсів. За повідомленнями оператора "Укренерго", відключення від мережі одного блоку Луганської ТЕС не ставить під загрозу процеси роботи в ізольованому режимі", — упевнений Андріан Прокіп.

Важливо

Відключення України від енергосистеми РФ та Білорусі: які загрози та що буде з тарифами

Володимир Омельченко теж не бачить особливих ризиків для української енергетичної системи загалом: "Луганська ТЕС несуттєво впливає на енергоринок, бо вона не дуже потужна. Вона має велике локальне значення для населення, для промисловості. А глобального значення для України не має".