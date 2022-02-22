Пожежа на ТЕС у Щасті: рятувальники не можуть загасити трансформатори через безперервний артобстріл (відео)

Масований артобстріл продовжується з ранку. Екіпажі пожежних стоять на в'їзді в місто і не можуть погасити три трансформатори у вогні, у кожному з яких перебуває по 40 тонн олії.

У місті Щастя Луганської області, що розташоване в прифронтовій зоні, 22 лютого розпочалися сильні обстріли. Вогнем артилерії з боку окупованих територій було пошкоджено трансформатор на території Луганської ТЕС. Пожежні екіпажі вирушили в місто, але не змогли заїхати до нього, оскільки обстріл все ще триває, повідомила пресслужба ДСНС у телеграм-каналі.

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"22 лютого о 12:34 у м. Щастя внаслідок обстрілу з тимчасово непідконтрольної території сталося влучення снаряда в трансформатор на території ТЕС з подальшим загорянням, розливом олії та переходом вогню на сусідній трансформатор", — повідомило відомство. Від двох трансформаторів полум'я перейшло на третій. У кожному з них перебуває по 40 тонн олії, зазначають у відомстві.

Щоб вогонь не поширився далі, до місця пожежі направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Проте, 12 пожежних машин, які мали гасити вогонь, зараз стоять на під'їзді до міста, оскільки не можуть продовжити рух через обстріл.

Такого ж масованого обстрілу місто зазнало днем раніше — 21 лютого внаслідок артилеристського вогню бойовиків було пошкоджено лінії електропостачання ПЛ 110 кВ "Лутес-Щастя", "Лутес-Новоайдар" та "Лутес-Чіхірове" ТОВ ЛЕО. Через обстріл призупинили роботу Луганської ТЕС. У результаті приблизно 10 тисяч мешканців у Щасті та Станиці Луганській залишилися без електрики.

А за два дні до цього — 18 лютого біля КПВВ "Щастя" бойовики обстріляли колону з гуманітарною допомогою від представників Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Окупанти вели вогонь із великокаліберного кулемета, міномета 82 мм та гранатомета АГС-17. Сильні обстріли міста почалися 16 лютого, коли окупанти застосували міномети калібру 82-мм. До цього місто-супутник Луганської ТЕС не обстрілювали з 2016 року.