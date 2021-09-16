У Луганській області проросійські бойовики обстріляли місто Щастя (фото, відео)

Місто-супутник Луганської ТЕС не обстрілювали з 2016 року. Цього разу цілилися в прикордонників.

Рано-вранці 16 вересня російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Щастя, повідомив штаб ООС.

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Судячи зі знайдених на місці осколків мін і розмірів воронок, при обстрілі використовувалися міномети калібру 82-мм. Вогонь відкривали двічі: о 6:40 і о 7:30 годині.

Пошкоджені адміністративна будівля та легковий автомобіль. Легке поранення отримав цивільний чоловік.

Видання "УП" повідомило, що поранення отримав глава військово-цивільної адміністрації міста Олександр Дунець. Йому зробили операцію (витягли осколок), його стан задовільний. Він уже на робочому місці.

У Держприкордонслужбі заявили, що під час обстрілу постраждало місце дислокації прикордонників — воно розташоване прямо в місті, неподалік від лінії розмежування. Противник коригував ведення вогню за допомогою безпілотника.

Пошкоджено будівлю відділу прикордонної служби, техніку прикордонників і автомобілі.

Виданню "Бабель" у міськадміністрації Щастя підтвердили, що при обстрілі цілилися в місце дислокації прикордонників. Випустили п'ять мін.

Обстрілів Щастя не було з 2016 року. До цього ж стріляли багато і часто.

Місто Щастя розташоване на річці Сіверський Донець за 4 км від залізничної станції "Городній". Головний промисловий об'єкт — Луганська ТЕС.

Нагадаємо, ситуація в зоні ООС наразі напружена, бойовики часто і масштабно порушують режим припинення вогню. Українські воїни гинуть і отримують поранення. Так, 13 вересня уздовж лінії розмежування бойовики стріляли 12 разів. У ході одного з обстрілів військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям.