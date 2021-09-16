В Луганской области пророссийские боевики обстреляли город Счастье (фото, видео)

Город-спутник Луганской ТЭС не обстреливали с 2016 года. На это раз целились в пограничников.

Рано утром 16 сентября российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Счастье, сообщил штаб ООС.

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Судя по найденным на месте осколками мин и размерам воронок, при обстрелах использовались минометы калибра 82-мм. Огонь открывали дважды: в 6:40 и в 7:30 часов.

Повреждены административное здание и легковой автомобиль. Легкое ранение получил гражданский человек.

Издание "УП" сообщило, что ранение получил глава военно-гражданской администрации города Александр Дунец. Ему сделали операцию (извлекли осколок), его состояние удовлетворительное. Он уже на рабочем месте.

В Госпогранслужбе заявили, что при обстреле пострадало место дислокации пограничников – оно находится прямо в городе, неподалеку от линии разграничения. Противник корректировал ведение огня с помощью беспилотника.

Повреждены здание отдела погранслужбы, техника пограничников и автомобили.

Изданию "Бабель" в горадминистрации Счастья подтвердили, что при обстреле целились в место дислокации пограничников. Выпустили пять мин.

Обстрелов Счастья не было с 2016 года. До этого же стреляли много и часто.

Город Счастье расположен на реке Северский Донец в 4 км от железнодорожной станции "Огородный". Главный промышленный объект – Луганская ТЭС.

Напомним, ситуация в зоне ООС сейчас напряженная, боевики часто и масштабно нарушают режим прекращения огня. Украинские воины погибают и получают ранения. Так, 13 сентября, вдоль линии разграничения боевики стреляли 12 раз. В ходе одного из обстрелов военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью.