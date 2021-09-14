Обострение на Донбассе: за сутки еще один погибший боец

Украинские воины в зоне ООС погибают третий день подряд.

За минувшие сутки, 13 сентября, вдоль линии разграничения на Донбассе пророссийские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. В ходе одного из обстрелов военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью, сообщил штаб ООС.

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Обстрелы велись возле населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое, Нью-Йорк, Золотое-4, Катериновка, Новоалександровка, Причепиловка и Попасная.

Огонь вели из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, минометов разных калибров, артиллерии 122 мм и стрелкового оружия.

Украинская сторона вела ответный огонь.

Напомним, из-за обстрелов двое украинских воинов погибли 11 сентября, а один – 12 сентября.

По данным штаба ООС, с 2019 по 2020 год было зафиксировано 4257 нарушений режима тишины, в результате которых погибли 88 военнослужащих, 494 получили ранения. С 2020 по июль 2021 года было 1995 обстрелов, 45 погибших и 154 раненых.

По июльским данным командования ВСУ, за семь лет война на Донбассе унесла жизни 2705 украинских солдат и офицеров, еще 10 280 были ранены. И это без учета случаев подрыва на минах и других взрывных устройствах.

21 июля 2019 года в Минске было объявлено об "окончательном и бессрочном прекращении огня". А 27 июля 2020 года были приняты дополнительные меры контроля.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов 11 сентября говорил в интервью, что несмотря на способность ВСУ взять под контроль территорию Луганской и Донецкой областей и Крым, СНБО рассматривает пять возможных сценариев развития событий на Донбассе. Пока Украина пытается идти по первому, политико-дипломатическому пути.