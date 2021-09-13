За минувшие двое суток погибло трое бойцов на Донбассе: что известно о погибших (фото)
В период с 11 по 12 сентября пророссийские боевики усилили обстрелы, ранение получили 12 бойцов, один военный получил боевое травмирование.
Из-за обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации 11 и 12 сентября погибло трое бойцев. Двое погибло 11 сентября, а один военный 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба 503 батальона морской пехоты и "Суспільне".
На данный момент известно, что 11 сентября погиб старший солдат Алексей Куленко, а на следующий день 12 сентября погиб морпех Артур Голуб. Имя третьего погибшего остается неизвестным.
Алексей Куленко родом из Кировоградской области, он получил осколочное ранение во время боевого дежурства в районе села Причепиловка (Луганская область). У бойца остался отец и трое детей. Известно, что осколки попали в голову, они оказались несовместимыми с жизнью.
Артур Голуб погиб 12 сентября. Оккупанты открыли огонь из противотанкового комплекса в машину с военным. Артуру Голубу было 27 лет, он родом из Житомирской области.
По информации ООС, в период с 11 по 12 число пророссийские боевики 24 раза обстреливали украинские позиции. В результате 12 бойцов получили ранение. У троих бойцов состояние оценивается как "средней" тяжести, у остальных — "удовлетворительное". Один боец получил боевое травмирование. Бойцы ВСУ открывали огонь в ответ.
Напомним, 11 сентября стало известно об обострении в зоне ООС. Ранее главнокомандующий ВСУ Залужный рассказал о группировке боевиков в ОРДЛО и российских военных в оккупированном Крыму.
9 сентября под обстрел боевиков попали сотрудники СБУ, обошлось без жертв.