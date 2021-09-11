На Донбассе серьезные потери: из-за обстрелов боевиков погиб боец ВСУ, еще десятеро ранены

С начала суток боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ. Украинские защитники открывали огонь в ответ.

В субботу, 11 сентября, в результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб боец Вооруженных сил Украины (ВСУ). Восемь украинских защитников получили осколочные ранения, еще двое — боевые травмы. Об этом сообщается на официальной странице Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

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После предоставления первой медицинской помощи раненых бойцов ВСУ доставили в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников средней тяжести, остальных семи — удовлетворительное.

Всего с начала суток 11 сентября украинская сторона зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня. Командование ООС сообщает, что на все обстрелы бойцы ВСУ открывали ответный огонь. Также в Донецкой области украинские защитники зафиксировали два пролета вражеских беспилотников с пересечением линии разграничения.

О фактах нарушений со стороны пророссийских боевиков уже уведомили представителей миссии ОБСЕ.

В командовании ООС подчеркнули, что украинские защитники продолжают контролировать ситуацию на Донбассе.

[ + – ] Ситуация на Донбассе, 11 сентября

Напомним, за август 2021 года в зоне ООС погибло 9 украинских военных. За июль из-за обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе умерло 7 бойцов ВСУ.

10 сентября заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что официальный Вашингтон готов участвовать в любых переговорах для урегулирования войны на Донбассе.