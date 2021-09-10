"В любом виде": США готовы участвовать в переговорах для регулирования войны на Донбассе (видео)

По словам госсекретаря Виктории Нуланд, несколько дней назад была встреча советников нормандской четверки, которая прошла в "позитивном тоне", поэтому Штаты готовы помочь.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о готовности США участвовать в Нормандском или любом другом переговорном процессе с Украиной и РФ. Трансляция ее выступления на Ялтинской конференции YES Brainstorming транслировалась на YouTube.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам Нуланд, при администрации Барака Обамы США принимали участие в параллельном Нормандскому формате переговоров.

"Германия и Франция были в Нормандском формате с Украиной и Россией, и потом мы в поддержку целей и стремлений говорили с Москвой и Киевом, чтобы попытаться поддержать, закрыть пробелы и добавить нашу долю креативности. Эти усилия не значительно продвинулись. Что мы сказали Украине, России, европейцам — это то, что мы готовы повторно участвовать в любом виде — то ли в Нормандском формате или снова в параллельной поддержке, если наша сторона увидит способ, которым мы можем помочь", — рассказала Нуланд.

Она добавила, что несколько дней назад прошла встреча советников Украины и России Ермака и Козака вместе с советниками Франции и Германии. Нуланд отметила, что встреча была по крайней мере в позитивном тоне, поэтому Штаты готовы помочь.

Виктория Нуланд в очередной раз подтвердила, что санкции против России не будут отменены до тех пор, пока "причина, по которой они были введены, не решена".

[ + – ] Выступление Нуланд на YES Brainstorming

Отметим, на данный момент США не входят в "Нормандский формат". Среди стран-участниц есть Украина, Германия, Франция и Россия. На переговорной площадке стороны обсуждают проблему разрешения конфликта на Донбассе. Вопрос деоккупации Крыма на ней не обсуждается. Россия неоднократно выступала против участия США в "Нормандском формате".

Напомним, вице-премьер Ольга Стефанишина заявляла, что США видит свою решающую роль в урегулировании конфликта на Донбассе.

1 сентября Владимир Зеленский впервые провел встречу с Джо Байденом. Фокус собрал главные заявления из встречи двух лидеров.