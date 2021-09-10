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Военный Фокус Напряженность на украинско-российской границе

"В любом виде": США готовы участвовать в переговорах для регулирования войны на Донбассе (видео)

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роль сша в урегулировании войны на донбассе
Фото: president.gov.ua | Владимир Зеленский и Виктория Нуланд

По словам госсекретаря Виктории Нуланд, несколько дней назад была встреча советников нормандской четверки, которая прошла в "позитивном тоне", поэтому Штаты готовы помочь.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о готовности США участвовать в Нормандском или любом другом переговорном процессе с Украиной и РФ. Трансляция ее выступления на Ялтинской конференции YES Brainstorming транслировалась на YouTube.

По словам Нуланд, при администрации Барака Обамы США принимали участие в параллельном Нормандскому формате переговоров.

"Германия и Франция были в Нормандском формате с Украиной и Россией, и потом мы в поддержку целей и стремлений говорили с Москвой и Киевом, чтобы попытаться поддержать, закрыть пробелы и добавить нашу долю креативности. Эти усилия не значительно продвинулись. Что мы сказали Украине, России, европейцам — это то, что мы готовы повторно участвовать в любом виде — то ли в Нормандском формате или снова в параллельной поддержке, если наша сторона увидит способ, которым мы можем помочь", — рассказала Нуланд.

Она добавила, что несколько дней назад прошла встреча советников Украины и России Ермака и Козака вместе с советниками Франции и Германии. Нуланд отметила, что встреча была по крайней мере в позитивном тоне, поэтому Штаты готовы помочь.

Виктория Нуланд в очередной раз подтвердила, что санкции против России не будут отменены до тех пор, пока "причина, по которой они были введены, не решена".

Выступление Нуланд на YES Brainstorming

Отметим, на данный момент США не входят в "Нормандский формат". Среди стран-участниц есть Украина, Германия, Франция и Россия. На переговорной площадке стороны обсуждают проблему разрешения конфликта на Донбассе. Вопрос деоккупации Крыма на ней не обсуждается. Россия неоднократно выступала против участия США в "Нормандском формате".

Напомним, вице-премьер Ольга Стефанишина заявляла, что США видит свою решающую роль в урегулировании конфликта на Донбассе.

1 сентября Владимир Зеленский впервые провел встречу с Джо Байденом. Фокус собрал главные заявления из встречи двух лидеров.