Урегулирование конфликта на Донбассе: в США видят свою роль "ключевой" в мирных переговорах

По словам вице-премьера Стефанишиной, участие Штатов уже "материализуется". Они будут принимать участие не только в "нормандском формате", но и в других.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире "Свобода слова Савика Шустера" рассказала о решающей роли США в урегулировании вопросов Донбасса и Крыма.

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По словам Стефанишиной, она не может раскрывать все детали предложений, которые були озвучены на встрече президента Украины с Джо Байденом, но США видят свою ключевую роль в регулировании конфликта.

"Могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности… США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта", — рассказала вице-премьер Стефанишина.

При этом она подчеркнула, что Соединенные штаты будут принимать участие не только в "нормандском формате", но и в более широком формате.

Отметим, на данный момент США не входят в "Нормандский формат". Среди стран-участниц есть Украина, Германия, Франция и Россия. На переговорной площадке стороны обсуждают проблему разрешения конфликта на Донбассе. Вопрос деоккупации Крыма на ней не обсуждается. Россия неоднократно выступала против участия США в "Нормандском формате".

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Напомним, 1 сентября Владимир Зеленский впервые провел встречу с Джо Байденом. Фокус собрал главные заявления из встречи двух лидеров.

Заявлялось, что США готовы к "достаточно серьезным шагам", чтобы не допустить военной эскалации со стороны РФ.