Врегулювання конфлікту на Донбасі: в США бачать свою "ключову" роль в мирних переговорах

За словами віцепрем'єрки Стефанішиної, участь Штатів вже "матеріалізується". Вони братимуть участь не тільки в "нормандському форматі", але і в інших.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" розповіла про вирішальну роль США у врегулюванні питань Донбасу і Криму.

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За словами Стефанішиної, вона не може розкривати всі деталі пропозицій, які були озвучені на зустрічі президента України з Джо Байденом, але США бачать свою ключову роль в регулюванні конфлікту.

"Можу підтвердити, що США бачать свою ключову роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі й повернення Криму. Ми сподіваємося, що вже в найближчі місяці відбудуться ряд візитів, буде дискусія на рівні міністрів закордонних справ, радників з питань безпеки ... США вже матеріалізують своє бачення їх ролі у врегулюванні конфлікту ", — розповіла віцепрем'єрка Стефанишина.

При цьому вона підкреслила, що Сполучені штати будуть брати участь не тільки в "нормандському форматі", але і в більш широкому форматі.

Відзначимо, на цей час США не входять в "Нормандський формат". Серед країн-учасниць є Україна, Німеччина, Франція і Росія. На переговорному майданчику сторони обговорюють проблему вирішення конфлікту на Донбасі. Питання деокупацію Криму на ній не обговорюється. Росія неодноразово виступала проти участі США в "нормандському форматі".

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Нагадаємо, 1 вересня Володимир Зеленський вперше провів зустріч з Джо Байденом. Фокус зібрав головні заяви з зустрічі двох лідерів.

Заявлялося, що США готові до "досить серйозних кроків", щоб не допустити військової ескалації з боку РФ.