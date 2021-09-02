"Україна не залишиться без допомоги США", — Єрмак про підсумки зустрічі Зеленського і Байдена

США підтримують Україну у вступі в НАТО, проте у військовому блоці є країни, які не зацікавлені в розширенні Альянсу за рахунок Києва.

Документ за підсумками зустрічі Володимира Зеленського і Джо Байдена дає можливість США вводити нові санкції проти Росії. Про це в інтерв'ю РБК розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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Зустріч Зеленського і Байдена — питання "Північного потоку-2"

Співрозмовник нагадав, що президент України за підсумками зустрічі заявив, що Джо Байден пообіцяв накладати санкції на РФ у разі, якщо Росія почне використовувати "Північний потік-2" як зброю.

"У підсумковій спільній заяві формулювання з цього приводу було набагато м'якшим, слова "санкції" там не було. Чому так?" — поцікавився журналіст.

Андрій Єрмак зазначив, що підсумковий документ щодо переговорів президентів дає можливість вводити нові санкції проти Москви, якщо газопровід буде використаний як інструмент тиску.

"Дійсно, під час переговорів президент Байден підтвердив президенту Зеленському готовність США в будь-який момент застосувати санкційну політику щодо Росії в разі відступу від ситуації, яка зафіксована на сьогоднішній день", — додав глава ОПУ.

Зустріч Зеленського і Байдена — Україна та НАТО

Співрозмовник також торкнувся теми надання Україні ПДЧ. За словами Андрія Єрмака, США підтримують Україну у вступі до Північноатлантичного Альянсу, проте серед членів військового блоку є країни, які не хочуть розширення НАТО за рахунок Києва.

Зустріч Зеленського і Байдена — війна на Донбасі

Більш того, як стверджує глава Офісу президента, США не допустять військової ескалації з боку РФ і в цьому питанні Вашингтон готовий до "досить серйозних кроків".

"Америка заявляє, що не допустить будь-яких ескалацій з боку Росії щодо України, і готова до досить серйозних кроків. Про це США говорять і нам, і безпосередньо Російській Федерації. Ми вкотре почули прямо й чітко, що в разі, не дай бог, якихось загострень, Україна не залишиться без допомоги США", — підсумував Андрій Єрмак під час спілкування із журналістами.

Раніше Фокус повідомляв, що США й Україна опублікували спільну заяву під час зустрічі Зеленського і Байдена. Документ складається з п'яти блоків і зачіпає такі питання, як безпека й оборона, демократія, енергетична безпека, економічне процвітання і протистояння COVID-19.

Також Фокус публікував перші підсумки переговорів Джо Байдена і Володимира Зеленського, які відбулися 1 вересня в Білому домі.