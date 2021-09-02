"Украина не останется без помощи США", — Ермак об итогах встречи Зеленского и Байдена

США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО, но в военном блоке есть страны, не желающие расширения Альянса за счет Киева.

Документ по итогам встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена дает возможность США вводить новые санкции против России. Об этом в интервью РБК рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Встреча Зеленского и Байдена — вопрос "Северного потока-2"

Собеседник напомнил, что президент Украины по итогам встречи заявил, что Джо Байден пообещал накладывать санкции на РФ в случае, если Россия начнет использовать "Северный поток-2" как оружие.

"В итоговом совместном заявлении формулировка на этот счет была гораздо более мягкой, слова "санкции" там не было. Почему так?", — поинтересовался журналист.

Андрей Ермак отметил, что итоговый документ по переговорам президентов дает возможность вводить новые санкции против Москвы, если газопровод будет использован в качестве инструмента давления.

"Действительно, во время переговоров президент Байден подтвердил президенту Зеленскому готовность США в любой момент применить санкционную политику в отношении России в случае отступления от ситуации, которая зафиксирована на сегодняшний день", — добавил глава ОПУ.

Украина и НАТО

Собеседник также затронул тему предоставления Украине ПДЧ. По словам Андрея Ермака, США поддерживают Украину во вступлении в Североатлантический Альянс, однако среди членов военного блока есть страны, которые не хотят расширения НАТО за счет Киева.

Война на Донбассе

Более того, как утверждает глава Офиса президента, США не допустят военной эскалации со стороны РФ и в этом вопросе Вашингтон готов к "достаточно серьезным шагам".

"Америка заявляет, что не допустит каких-либо эскалаций со стороны России по отношению к Украине, и готова к достаточно серьезным шагам. Об этом США говорят и нам, и напрямую Российской Федерации. Мы в очередной раз услышали прямо и четко, что в случае, не дай бог, каких-то обострений, Украина не останется без помощи США", — подытожил Андрей Ермак в общении с журналистами.

Ранее Фокус сообщал, что США и Украина опубликовали совместное заявление во время встречи Зеленского и Байдена. Документ состоит из пяти блоков и затрагивает такие вопросы, как безопасность и оборона, демократия, энергетическая безопасность, экономическое процветание и противостояние COVID-19.

Также Фокус публиковал первые итоги переговоров Джо Байдена и Владимира Зеленского, которые состоялись 1 сентября в Белом доме.