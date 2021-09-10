"У будь-якому вигляді": США готові брати участь у переговорах для регулювання війни на Донбасі

За словами Нуланд, кілька днів тому була зустріч радників нормандської четвірки, яка пройшла в "позитивному тоні", тому Штати готові допомогти.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила про готовність США брати участь у Нормандському або будь-якому іншому переговорному процесі з Україною та РФ. Про це передає Інтерфакс-Україна, посилаючись на її промову на Ялтинській конференції YES Brainstorming.

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За словами Нуланд, при адміністрації Барака Обами США брали участь у паралельному Нормандському форматі переговорів.

"Німеччина і Франція були в Нормандському форматі з Україною і Росією, і потім ми для підтримки цілей і прагнень говорили з Москвою і Києвом, щоб спробувати підтримати, закрити прогалини і додати нашу частку креативності. Ці зусилля не значно просунулися. Що ми сказали Україні, Росії, європейцям — це те, що ми готові повторно брати участь у будь-якому вигляді — чи то в Нормандському форматі або знову в паралельній підтримці, якщо наша сторона побачить спосіб, яким ми можемо допомогти", — розповіла Нуланд.

Вона додала, що кілька днів тому відбулася зустріч радників України і Росії Єрмака і Козака разом із радниками Франції та Німеччини. Нуланд зазначила, що зустріч була принаймні в позитивному тоні, тому Штати готові допомогти.

Вікторія Нуланд укотре підтвердила, що санкції проти Росії не будуть скасовані до тих пір, поки "причина, через яку вони були введені, не вирішена".

Зазначимо, наразі США не входять у "Нормандський формат". Серед країн-учасниць є Україна, Німеччина, Франція та Росія. На переговорному майданчику сторони обговорюють проблему вирішення конфлікту на Донбасі. Питання деокупації Криму на ньому не обговорюється. Росія неодноразово виступала проти участі США в "нормандському форматі".

Нагадаємо, віце-прем'єрка Ольга Стефанішина заявляла, що США бачить свою вирішальну роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

1 вересня Володимир Зеленський вперше провів зустріч із Джо Байденом. Фокус зібрав головні заяви із зустрічі двох лідерів.