На Донбасі серйозні втрати: через обстріли бойовиків загинув боєць ВСУ, ще десятеро поранені

З початку доби бойовики 10 раз обстріляли позиції ВСУ. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

У суботу, 11 вересня, в результаті обстрілу бойовиків на Донбасі загинув боєць Збройних сил України (ЗСУ). Вісім українських захисників отримали осколкові поранення, ще двоє — бойові травми. Про це повідомляється на офіційній сторінці Операції об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

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Після надання першої медичної допомоги поранених бійців ВСУ доставили в лікувальні установи. Стан здоров'я трьох захисників середньої тяжкості, інших семи — задовільний.

Всього з початку доби 11 вересня українська сторона зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню. Командування ООС повідомляє, що на всі обстріли бійці ВСУ відкривали у відповідь вогонь. Також в Донецькій області українські захисники зафіксували два прольоти ворожих безпілотників з перетином лінії розмежування.

Про факти порушень з боку проросійських бойовиків вже повідомили представників місії ОБСЄ.

У командуванні ООС підкреслили, що українські захисники продовжують контролювати ситуацію на Донбасі.

[ + – ] Ситуація на Донбасі, 11 вересня

Нагадаємо, за серпень 2021 року в зоні ООС загинуло 9 українських військових. За липень через обстріли проросійських бойовиків на Донбасі померло 7 бійців ВСУ.

10 вересня заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що офіційний Вашингтон готовий брати участь у будь-яких переговорах для врегулювання війни на Донбасі.