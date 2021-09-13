За минулі дві доби загинуло троє бійців на Донбасі: що відомо про загиблих (фото)

У період з 11 по 12 вересня проросійські бойовики посилили обстріли, поранення отримали 12 бійців, один військовий отримав бойове травмування.

Через обстріли збройних формувань Російської Федерації 11 і 12 вересня загинуло троє бійців. Двоє загинуло 11 вересня, а один військовий 12 вересня. Про це повідомляє пресслужба 503 батальйону морської піхоти і "Суспільне".

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Наразі відомо, що 11 вересня загинув старший солдат Олексій Куленко, а на наступний день 12 вересня загинув морський піхотинець Артур Голуб. Ім'я третього загиблого залишається невідомим.

Олексій Куленко родом із Кіровоградської області, він отримав осколкове поранення під час бойового чергування в районі села Причепилівка (Луганська область). У бійця залишився батько і троє дітей. Відомо, що осколки потрапили в голову, вони виявилися несумісними з життям.

[ + – ] Олексій Куленко Фото: АрміяInform

Артур Голуб загинув 12 вересня. Окупанти відкрили вогонь із протитанкового комплексу в машину з військовим. Артуру Голубу було 27 років, він родом із Житомирської області.

[ + – ] Артур Голуб Фото: АрміяInform

За інформацією ООС, у період із 11 по 12 число проросійські бойовики 24 рази обстрілювали українські позиції. В результаті 12 бійців отримали поранення. У трьох бійців стан "середньої" тяжкості, у решти — "задовільний". Один боєць отримав бойове травмування. Бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, 11 вересня стало відомо про загострення в зоні ООС. Раніше головнокомандувач ЗСУ Залужний розповів про угруповання бойовиків в ОРДЛО і російських військових в окупованому Криму.

9 вересня під обстріл бойовиків потрапили співробітники СБУ, обійшлося без жертв.