"Мы можем повоевать", — Данилов о силовом освобождении Донбасса (видео)

По словам секретаря СНБО, данный сценарий развития событий повлечет десятки и сотни тысяч жертв. Поэтому Украина идет политико-дипломатическим путем.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в субботнем интервью "Радио Свобода" ответил на ряд вопросов, связанных с российско-украинскими отношениями, и высказал свое мнение по вопросу силового решения конфликта на Донбассе. Видео интервью доступно на YouTube канале "Радио Свобода"

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По словам секретаря, западные партнеры "7 лет нас водят по "минскому процессу" и боятся признать очевидное влияние РФ на все процессы, происходящие на Донбассе.

"Все это видят, но им страшно переходить к более активным действиям. К большому сожалению для наших партнеров деньги стоят на первом месте, а права человека и другие вещи, которые декларируют демократические общества, отходят на второй план", — сказал Данилов, упомянув при этом ситуацию с "Северным потоком -2" и малую эффективность экономических санкций против РФ

Но это не будет силовое решение, поскольку, по мнению Данилова, в современном мире решение таких вопросов военным путем приведет к большим жертвам среди мирного населения.

"Поверьте, наши вооруженные силы способны очистить территорию Донецкой и Луганской области, мы можем повоевать за территорию Крыма, но мы не можем допустить, чтобы десятки, сотни тысяч людей погибли. У нас есть понимание границ, но это не значит, что в случае необходимости мы не воспользуемся тем, чтоб переступить через них", — отметил Данилов.

Несмотря на способность ВСУ взять под контроль территорию Луганской и Донецких областей и Крым, секретарь СНБО на сегодняшний день рассматривает пять возможных сценариев развития событий на Донбассе. На сегодняшний день Украина пытается идти по первому, политико-дипломатическому пути, хотя по словам секретаря, несомненной целью Путина развалить Украину, а за ней и Европу.

[ + – ] Данилов рассказал о возможном военном разрешении ситуации Крыма и Донбасса

Напомним, что недавно Алексей Данилов сообщил о готовности ВСУ освободить территорию Донецкой и Луганской областей. Для этого достаточно приказа верховного главнокомандующего страны.

Также ранее сообщалось, что на территории ОРДЛО перед выборами в Госдуму Россией проводится массовая паспортизация местного населения.