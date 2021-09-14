Загострення на Донбасі: за добу ще один загиблий боєць

Українські воїни в зоні ООС гинуть третій день поспіль.

За минулу добу, 13 вересня, уздовж лінії розмежування на Донбасі проросійські бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. У процесі одного з обстрілів військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення несумісне із життям, повідомив штаб ООС.

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Обстріли велися біля населених пунктів Зайцеве, Верхньоторецьке, Нью-Йорк, Золоте-4, Катеринівка, Новоолександрівка, Причепилівка і Попасна.

Вогонь вели з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, мінометів різних калібрів, артилерії 122 мм і стрілецької зброї.

Українська сторона вела вогонь у відповідь.

Нагадаємо, через обстріли двоє українських воїнів загинули 11 вересня, а один — 12 вересня.

За даними штабу ООС, з 2019 по 2020 рік було зафіксовано 4 257 порушень режиму тиші, внаслідок яких загинули 88 військовослужбовців, 494 отримали поранення. З 2020 по липень 2021 року було зафіксовано 1 995 обстрілів, 45 загиблих і 154 поранених.

За липневими даними командування ЗСУ, за сім років війна на Донбасі забрала життя 2 705 українських солдатів та офіцерів, ще 10 280 були поранені. І це без урахування випадків підриву на мінах та інших вибухових пристроях.

21 липня 2019 року в Мінську було оголошено про "остаточне і безстрокове припинення вогню". А 27 липня 2020 року були вжиті додаткові заходи контролю.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов 11 вересня говорив в інтерв'ю, що незважаючи на здатність ЗСУ взяти під контроль територію Луганської і Донецької областей і Крим, РНБО розглядає п'ять можливих сценаріїв розвитку подій на Донбасі. Поки Україна намагається йти за першим, політико-дипломатичним шляхом.