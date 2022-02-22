Пожар на ТЭС в Счастье: спасатели не могут потушить трансформаторы из-за непрерывного артобстрела (видео)

Массированный артобстрел продолжается с утра. Экипажи пожарных стоят на въезде в город и не могут погасить три горящих трансформатора, в каждом из которых находится по 40 тонн масла.

В городе Счастье Луганской области, находящимся в прифронтовой зоне, 22 февраля начались сильные обстрелы. Огнем артиллерии со стороны оккупированных территорий был поврежден трансформатор на территории Луганской ТЕС. Пожарные экипажи выдвинулись в городу, но не смогли заехать в него, так как обстрел все еще продолжается, сообщила пресс-служба ДСНС в телеграмм-канале.

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"22 февраля в 12:34 в г. Счастье в результате обстрела с временно неподконтрольной территории произошло попадание снаряда в трансформатор на территории ТЭС с последующим возгоранием, разливом масла и переходом огня на соседний трансформатор", — сообщило ведомство. От двух горящих трансформаторов пламя перешло на третий. В каждом из них находится по 40 тонн масла, отмечают в ведомстве.

Чтобы пламя не распространилось далее, к месту пожара направлены пожарно-спасательные подразделения. Однако, 12 пожарных машин, которые должны были гасить огонь, сейчас стоят на подъезде к городу, так как не могут продолжить движение из-за обстрела.

Такому же массированному обстрелу город подвергся днем ранее — 21 февраля в результате артиллеристского огня боевиков были повреждены линии электроснабжения ВЛ 110 кВ "Лутес-Счастье", "Лутес-Новоайдар" и "Лутес-Чихирово" ООО ЛЕО. Из-за обстрелов приостановили работу Луганской ТЭС. В итоге примерно 10 тысяч жителей в Счастье и Станице Луганской остались без электричества.

А за два дня до этого — 18 февраля возле КПВВ "Счастье" боевики обстреляли колонну с гуманитарной помощью от представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Оккупанты вели огонь из крупнокалиберного пулемета, миномета 82 мм и гранатомета АГС-17. Сильные обстрелы города начались 16 февраля, когда оккупанты применили минометы калибра 82-мм. До этого город-спутник Луганской ТЭС не обстреливали с 2016 года.