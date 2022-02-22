Без света: что происходит с энергоснабжением на востоке Украины в условиях обстрелов

Из-за обстрелов боевиков Луганская ТЭС была отключена от энергосистемы. Фокус выяснил, что происходит, и каковы шансы у городов и поселков вблизи оккупированной территории получить электроэнергию и тепло.

ДТЭК 21 февраля сообщил об отключении Луганской ТЭС от энергосистемы из-за разрушенных линий электропередачи. Почти два десятка населенных пунктов и почти 46 тыс. потребителей остались без электричества. Ремонтники не могут исправить ситуацию, потому что обстрелы со стороны оккупированных территорий продолжаются. 22 февраля, впрочем, энергетикам удалось подключить к электричеству город Счастье, но, увы, не надолго — через некоторое время теплоэлектростанцию опять обстреляли, а электроэнергию отключили. Фокус расспросил экспертов, что происходит на востоке с энергоснабжением, насколько важна Луганская ТЭС, и может ли другая генерация стать альтернативой в случае, если полноценно эта станция обеспечивать электроэнергией близлежащие города не сможет.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Важно

Горит трансформатор: под обстрел оккупантов попала Луганская ТЭС (видео)

Обстрелы ТЭС: последствия для населения и бизнеса

Ситуация с безопасностью — а точнее, опасностью — привела к отключению от сети единственный работающий блок Луганской ТЭС 21 февраля после полудня. Основная причина — отключили воздушную линию электропередачи ВЛ-220 Лисичанска. Еще до этого обстрелы повредили линии электропередач возле Счастья, вследствие чего хозфекальная и водонасосная станции остались без электричества, а местные жители, соответственно, без водоснабжения. Тепло жителям Счастья тоже отключили из-за повреждений, об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай на странице в Facebook констатировал: без света остались около 45,8 тыс. потребителей. Это населенные пункты Счастье, Старый Айдар, Передильское, Геевка, Трехизбенка, Кряковка, Райгородка, Станица Луганская, Макарово, станция Кондрашевская, Валуйское, Ольховое, Малинов, Зеленый Гай.

"Факты попадания снарядов в энергетические объекты, ТЭС, происходят не впервые. Мы это уже видели в 2014-2016 годах, все это было. Конечно, восстановление осложняется тем, что продолжается огонь", — говорит Андриан Прокип, эксперт по энергетике Украинского института будущего.

Сергей Гайдай тоже подчеркнул, что ремонтные бригады не могут начать работу, потому что нет гарантий безопасности.

"Кременская" подстанция: как обеспечивать электроэнергией регион

Луганская ТЭС — критически важный объект, говорит Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий: "От этого объекта генерации зависит стабильность энергопоставок всего севера Луганской области, там сотни тысяч потребителей. Ситуация очень нехорошая. И если линии электропередач до сих пор не починили, то местные жители сейчас без электричества".

Андриан Прокип подчеркнул, что раньше Луганская ТЭС соединялась с украинской энергосистемой одной линией, которой было недостаточно, чтобы обеспечить перетоки с других станций. Но в 2017 году началось строительство подстанции "Кременская", а в мае 2020 года ее подключили к энергосистеме Украины.

[ + – ] Подстанция "Кременская" Фото: kosatka.media

"Нацкомпания "Укрэнерго" запустила подстанцию "Кременская"​​ на 500 кВ. С тех пор регион не является островом, а получил нормальное обеспечение от других мощностей" — говорит Прокип.

На строительство подстанции потратили миллиарды гривен, говорит Дмитрий Марунич. "Это улучшило ситуацию, но, насколько я понимаю, полностью ее не решило", — отметил эксперт.

Это подтверждают и данные, что сообщает Сергей Гайдай — в день отключения от энергосистемы Луганской ТЭС Луганскую область начали снабжать электроэнергией через подстанцию "Кременская". Однако жители и предприятия региона все еще без электроэнергии, ведь обстрелы серьезно повредили линии электропередач, а отправить ремонтные бригады под продолжающийся обстрел невозможно.

Тем временем, даже сутки спустя после начала обстрелов ситуация на Луганской ТЭС не урегулирована. В ДТЭК сообщили, что поврежден трансформатор связи, в результате которого на территории станции возникло возгорание, а пожар невозможно локализовать из-за обстрелов. Также повреждены здания учебного корпуса, кислородной станции и блоков №10 и №15. По состоянию на вечер 22 февраля на станции находятся только те сотрудники, присутствие которых критически необходимо для работы ТЭС. "Сегодня утром были поданы заявки на установление режима тишины, чтобы восстановить линии электропередач и энергоснабжения жителей Счастья и близлежащих населенных пунктов Луганской области. Но, к сожалению, ситуация остается критичной. Станция может остановиться без возможности возобновления работы", — отметили в ДТЭК.

Важно

Пожар на ТЭС в Счастье: спасатели не могут потушить трансформаторы из-за непрерывного артобстрела (видео)

Судьба ТЭС: уголь из России для работы станции

Луганская ТЭС отличается от других украинских тепловых станций, ведь поставлять туда уголь (марки антрацит, ред.) можно только по железнодорожным путям через оккупированные территории. Прямого сообщения у станции с подконтрольной Украине территорией попросту нет.

"Эта ТЭС работает на антрацитовом угле, который завозится по импортным контрактам, чаще всего — из России. К сожалению, Украина пока не обеспечила диверсификацию, потому что для этого нужны большие инвестиции", — говорит Владимир Омельченко, директор энергетических программ центра Разумкова.

В начале января представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Виктория Страхова на странице в Facebook сообщала о поставке на Луганскую ТЭС 60 вагонов угля. В комментариях к посту она уточнила, что речь идет о российском угле, добытом на Обуховской шахте.

"Шахта Обуховская находится в России. Но это актив, принадлежащий группе ДТЭК. То есть, по большому счету, они свой уголь не всегда могут поставить. Они купили эти шахты году этак в 2010-2011, в после 2014-го это стало регулярной проблемой", — объяснил Андриан Прокип.

Но уголь из России — это еще одна проблема, ведь РФ блокирует поставки на ТЭС. Как сообщили в "ДТЭК Энерго", первого ноября прошлого года Российская Федерация заблокировала поставки энергетического угля в Украину. Для экономии топлива и обеспечения бесперебойной работы предприятия станция вынуждена была перейти на работу одним блоком.

Важно

Угольные ТЭС в Украине максимально загружены из-за холодов: какой период был рекордным

Разблокировала поставки РФ лишь в начале января, но нет гарантий, особенно в свете последних нелегальных решений РФ относительно оккупированных территорий, что агрессор не будет снова блокировать доставку антрацита на ТЭС.

Единственная хорошая новость — теплый февраль и надежды на теплый март. На сайте Минэнерго сообщают, что фактические запасы угля на Луганской ТЭС — меньше гарантированных, но эксперты считают, что на данный момент это не должно создавать проблем: в Украине уже держится плюсовая температура, а это влияет на нагрузки на тепловые станции, что снижаются.

[ + – ] Луганская ТЭС

Подальше от России: энергосистема идет в Европу

В конце февраля Украина планирует на 72 часа отключиться от энергетической системы России и Беларуси, это необходимо, чтобы подключиться к западноевропейской энергосистеме. Напомним, синхронизация украинской энергосистемы с европейской сетью передачи электроэнергии ENTSO-E запланирована на 2023 год. Однако отключение Луганской ТЭС вряд ли окажет влияние на планы интеграции, и это — хорошая новость.

"Мы 24 февраля ожидаем начала работы в изолированном режиме. То есть мы должны в течение трех дней работать на самообеспечении (без импортной электроэнергии, — ред.). Соответственно, для этого периода критически важно наличие достаточных объемов энергоресурсов. По сообщениям оператора "Укрэнерго", отключение от сети одного блока Луганской ТЭС не ставит под угрозу процессы работы в изолированном режиме", — уверен Андриан Прокип.

Важно

Отключение Украины от энергосистемы РФ и Беларуси: какие угрозы и что будет с тарифами

Владимир Омельченко тоже не видит особенных рисков для украинской энергетической системы в целом: "Луганская ТЭС несущественно влияет на энергорынок, потому что она не очень мощная. Она имеет большое локальное значение — для населения, для промышленности. А глобального значения для Украины не имеет".