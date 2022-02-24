Світло є: усі станції ДТЕК, окрім Луганської ТЕС, працюють

Воєнний стан в Україні після нападу 24 лютого на Україну російського агресора не спричинив втрати енергобезпеки, а теплові станції та шахти ДТЕК працюють.

Енергетичні об'єкти компанії ДТЕК продовжують забезпечувати постійну роботу української енергосистеми. Про це йдеться у заяві генерального директора ДТЕК Максима Тимченка.

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"Енергетичні об'єкти компанії ДТЕК — ТЕС, розподільні мережі, зелена генерація, газовидобувні активи, шахти продовжують забезпечувати постійну роботу української енергосистеми, дають країні вугілля і газ. У будинках українців є світло. Маючи широкий досвід роботи під час війни на Донбасі, ми керуємося головним принципом безпеки та мінімізації ризику для наших людей", — повідомляє Тимченко.

За його словами, сьогодні сформовано реєстр ключового персоналу — обмежену кількість працівників, достатню для підтримки всіх робочих процесів енергетичної інфраструктури країни. Усі працівники ДТЕК, окрім незамінних для об'єктів критичної інфраструктури, працюють віддалено. Для співробітників на підприємствах гарантуються максимальні умови безпеки.

"Раніше створений координаційний антикризовий штаб для ефективного управління та гарантування безпеки праці групи компаній працює у режимі 24/7. Сьогодні ми працюємо в ізольованому від Росії та Білорусі режимі. Виконуємо всі команди Системного Оператора. На наших ТЕС достатньо вугілля більш ніж на 2 тижні роботи "Пошкодження ліній електропередач ліквідується в максимально стислий термін, але тільки в умовах безпеки для ремонтних бригад", — каже Максим Тимченко.

Він також нагадав, що зупинено лише Луганську ТЕС через пошкодження та активні бойові дії в місті Щастя.

"Ми в онлайн режимі координуємо роботу з Міністерством енергетики України, центральною і місцевою владою", — йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв Фокус, ДТЕК 21 лютого повідомив про відключення Луганської ТЕС від енергосистеми через зруйновані лінії електропередачі. Майже два десятки населених пунктів і приблизно 46 тис. споживачів залишилися без електрики.