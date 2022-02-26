Станица Луганская отключена от газоснабжения, — Оператор ГТС

На данный момент населенный пункт временно оккупирован.

Станица Луганская осталась без газоснабжения из-за повреждений газовых сетей. Об этом сообщил Оператор ГТС на странице в Facebook.

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"Из-за повреждений газовых сетей отключена от газоснабжения Станица Луганская (Луганская обл.)", — говорится в сообщении.

В целом по состоянию на 7:30 26 февраля Оператор ГТС Украины отчитался о том, что продолжает транспортировку природного газа потребителям и балансирует систему.

"Объекты компании во всех регионах Украины, в том числе в районах боевых действий, продолжают работу. На некоторых объектах, учитывая риски из-за боевых действий, персонал переведен на дистанционную работу. Жертв или пострадавших среди сотрудников компании нет", — отметили в компании.

Ранее глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что Станица Луганская временно оккупирована россиянами, как и Крымское и Марковка.

Группа "Нафтогаз" 25 февраля по состоянию на 13:00 отчитывалась о том, что газопровод в Новолуганске починили и восстановили газоснабжение.

В Чугуевском районе Харьковской области остановили работу Южно-Граковской, Борисовской и Северо-Коробочкинской установок комплексной подготовки газа, в Изюмском районе Харьковской области — Святогорской установки комплексной подготовки газа, сотрудников эвакуировали.