Станицю Луганську відключили від газопостачання, — Оператор ГТС

Зараз населений пункт тимчасово окупували.

Станиця Луганська залишилася без газопостачання через пошкодження газових мереж. Про це повідомив Оператор ГТС на сторінці у Facebook.

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"Через пошкодження газових мереж відключили від газопостачання Станицю Луганську (Луганська обл.)", — йдеться в повідомленні.

Загалом станом на 7:30 26 лютого Оператор ГТС України звітував про те, що продовжує транспортування природного газу споживачам та балансує систему.

"Об'єкти компанії у всіх регіонах України, зокрема в районах бойових дій, продовжують роботу. На деяких об'єктах, враховуючи ризики через бойові дії, персонал перевели на дистанційну роботу. Жертв чи постраждалих серед співробітників компанії немає", — зазначили в компанії .

Раніше голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Станиця Луганська тимчасово окупували росіяни, як Кримське та Марківку.

Група "Нафтогаз" 25 лютого станом на 13:00 звітувала про те, що газопровід у Новолуганську полагодили та відновили газопостачання.

У Чугуївському районі Харківської області зупинили роботу Південно-Граківської, Борисівської та Північно-Коробочкінської установок комплексної підготовки газу, в Ізюмському районі Харківської області – Святогірської установки комплексної підготовки газу, працівників евакуювали.