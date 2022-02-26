Станицю Луганську відключили від газопостачання, — Оператор ГТС
Зараз населений пункт тимчасово окупували.
Станиця Луганська залишилася без газопостачання через пошкодження газових мереж. Про це повідомив Оператор ГТС на сторінці у Facebook.
"Через пошкодження газових мереж відключили від газопостачання Станицю Луганську (Луганська обл.)", — йдеться в повідомленні.
Загалом станом на 7:30 26 лютого Оператор ГТС України звітував про те, що продовжує транспортування природного газу споживачам та балансує систему.
"Об'єкти компанії у всіх регіонах України, зокрема в районах бойових дій, продовжують роботу. На деяких об'єктах, враховуючи ризики через бойові дії, персонал перевели на дистанційну роботу. Жертв чи постраждалих серед співробітників компанії немає", — зазначили в компанії .
Раніше голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Станиця Луганська тимчасово окупували росіяни, як Кримське та Марківку.
Група "Нафтогаз" 25 лютого станом на 13:00 звітувала про те, що газопровід у Новолуганську полагодили та відновили газопостачання.
У Чугуївському районі Харківської області зупинили роботу Південно-Граківської, Борисівської та Північно-Коробочкінської установок комплексної підготовки газу, в Ізюмському районі Харківської області – Святогірської установки комплексної підготовки газу, працівників евакуювали.