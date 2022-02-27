Европейская Бизнес Ассоциация призвала бизнес прекратить работать с Россией

В ассоциации говорят, что нужно поддержать тенденцию прекращения сотрудничества с агрессором, которую уже начали иностранные компании.

Сейчас, как никогда, Украине нужна поддержка бизнеса и громкий голос, считают в Европейской Бизнес Ассоциации. Там сообщили, что европейские и американские производители (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, General Motors, Land Rover, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce) массово отказываются от поставок автомобилей в Россию из-за атаки на Украину.

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"Ощадбанк заблокировал все операции, которые могут производиться с помощью платежных карт стран-агрессоров – Российской Федерации и Беларуси. Снятие наличных средств в банкоматной сети банка, любые переводы, оплата товаров через POS-терминалы и информационно-платежные терминалы банка российскими и белорусскими картами невозможны. И по решению НБУ это должны сделать все банки", — говорится в сообщении ассоциации.

В ассоциации уверены, что нужно поддержать эту тенденцию другому бизнесу и прекратить бизнес в России или же с Россией, ведь мир, жизнь и справедливость намного важнее денег.

Напомним, сразу несколько автогигантов прекращают продажи своих моделей в России, а Renault остановили конвейер российского предприятия.