Європейська Бізнес Асоціація закликала бізнес припинити роботу з Росією

У асоціації кажуть, що на часі – підтримати тенденцію припинення співробітництва з агресором, яку вже розпочали іноземні компанії.

Зараз, як ніколи, Україні потрібна підтримка бізнесу та гучний голос, вважають у Європейській Бізнес Асоціації. Там повідомили, що європейські та американські виробники (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, General Motors, Land Rover, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce) масово відмовляються від постачання автомобілів в Росію через атаку на Україну.

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"Ощадбанк заблокував усі операції, які можуть здійснюватись за допомогою платіжних карток країн-агресорів – Російської Федерації та Білорусі. Зняття готівкових коштів у банкоматній мережі банку, будь-які перекази, оплата товарів через POS-термінали та інформаційно-платіжні термінали банку російськими та білоруськими картками неможливі. І, по рішенню НБУ, це мають зробити усі банки", — йдеться у повідомленні асоціації.

У асоціації впевнені, що потрібно підтримати цю тенденцію іншому бізнесу та припинити бізнес у Росії або ж із Росією, адже мир, життя та справедливість набагато важливіші за гроші.

Нагадаємо, одразу кілька автогігантів припиняють продаж своїх моделей в Росії, а Renault зупинили складальний конвеєр російського підприємства.