Лимит отменяется: предоставляют ли банки доступ к кредитам в военное время

Фокус выяснил, что произошло с кредитными лимитами и долгами по кредитам. Как банки, работающие в Украине, поступают с заемщиками по кредитным картам после вторжения России.

По информации НБУ по состоянию на начало 2022 года на руках у украинцев находилось почти 46,3 млн платежных карт, 16,1 млн из которых имели кредитную функцию. Лидерами по количеству выпущенных карт были ПриватБанк, Сбербанк, Универсал Банк (monobank), Райффайзен Банк, ПУМБ, Альфа-Банк, А-Банк, УкрСиббанк, Укргазбанк и другие.

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В последнее время для большинства украинцев карты стали более приемлемым способом расчета, чем наличные. По данным НБУ в 2021 году 9 из 10 операций с картами были безналичными. Многие клиенты банков пользуются кредитными лимитами. Особенно удобной функцией карт является грейс-период (срок в течение которого можно не платить проценты по кредиту), который в среднем составляет 55 дней.

После начала российского вторжения многих держателей кредиток ждали неприятные сюрпризы. Некоторые банки решили обнулить кредитные лимиты, о чем держатели карт часто узнавали около касс магазинов, когда их операции были отклонены. Многим в такой ситуации пришлось обращаться за финансовой помощью к родным и друзьям.

ПриватБанк: кредитные каникулы

Владельцы кредиток ПриватБанка столкнулись с обнулением кредитного лимита 25 февраля 2022 года. Накануне, чтобы вписаться в грейс-период, они вносили на карты суммы, потраченные за предыдущий месяц. Многие пользователи и дальше рассчитывали на кредитные средства, тем более в условиях войны, но надежду разрушило обидное сообщение в интернет-банкинге Privat24: "Погасите долг, и мы пересмотрим размер кредитного лимита в течение трех дней. Если долг не будет погашен, вы не сможете получить кредит в будущем".

Однако в ПриватБанке быстро исправили ситуацию.

"С сегодняшнего дня возможность пользоваться кредитными средствами будет восстановлена ​​в пределах установленного лимита на карте, — сообщил 26 февраля в своем профиле в Фейсбуке Олег Серга, руководитель направления коммуникаций Приватбанка. — Повышение кредитного лимита будет недоступно, но вы сможете пользоваться средствами в пределах имеющегося лимита".

Позже ПриватБанк сообщил о кредитных каникулах по всем кредиткам физлиц (Универсальная, Универсальная Gold и премиальным) с 1 марта по 1 июня 2022 года. В течение этого периода ставка будет составлять 0,00001%, а обязательный минимальный платеж не потребуется.

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Еще один шаг ПриватБанк сделал на встречу тем, кто испытывает сложности со снятием наличных. И с 26 февраля увеличил лимит на снятие денег в кассах торговых точек с 500 грн до 5-6 тыс. грн. грн. Сейчас в торговых сетях Сильпо, Фора и АЗК ОККО с карт ПриватБанка можно снять до 6 тыс. грн, на АЗК "Укрнафта" — до 5 тыс. грн. грн. В ПриватБанке заявляют и о регулярном пополнении банкоматов. Однако на практике снять деньги бывает непросто, особенно в Киеве.

Напомним, что ранее 24 февраля срок действия всех карт ПриватБанка автоматически продлили на 180 дней.

Сбербанк: кредитные лимиты без изменений

В Сбербанке Фокусу сообщили, что после начала вторжения РФ кредитные лимиты по картам клиентов были сохранены. А 27 февраля Сбербанк автоматически продлил действие своих карточек, срок которых уже истек, до 1 августа 2022 года.

monobank (Универсал Банк): льготный период продлили

С неприятным сюрпризом в виде отмены кредитного лимита держатели карт monobank столкнулись на день раньше клиентов ПриватБанка. Но ситуацию и там быстро исправили.

"Считали, считали, как вернуть кредитные лимиты. Ничего хорошего из этого может не выйти. Но это уже неважно. Это нужно сделать исходя из того, что в этой ситуации это правильно. Это решение не банкиров и не бизнесменов, это решение – плевок в лицо врагу", — написав в своем телеграм-канале Олег Гороховский, соучредитель monobank. Тем не менее, в monobank сделали доступными для клиентов только 10 тыс. грн от одобренного ранее кредитного лимита, при условии, что они были в наличие до начала войны.

Позже, 27 февраля Гороховский сообщил, что monobank также продлевает на месяц льготный период и отменяет внесение обязательного платежа за февраль 2022 года. При этом задолженность не будут выносить на просрочку и не начислят никаких штрафов и повышенных процентов за непогашение. Напомним, что к настоящему моменту в соответствии с одобренным 16 июня 2020 года законом № 691-IX, заемщиков уже освободили от штрафов и пени по кредитам на период карантина и в 30-дневный срок после его завершения. Карантин в связи с COVID-19 в Украине продлится до 31 марта 2022 года и его никто не отменял.

[ + – ] В Райффайзен банке напомнили о возможности воспользоваться услугой "Наличка возле кассы" в сетевых магазинах и на заправках Фото: Getty Images

Райффайзен Банк: пользование кредитными лимитами прекращено

Как сообщили опрошенные Фокусом клиенты банков, Райффайзен Банк – украинская дочка австрийской банковской группы — без предупреждений после начала российского вторжения, обнулил кредитные лимиты по карточкам и выставил долг. Об этом свидетельствуют и вопросы клиентов в соцсетях. На один из них в банке ответили: "Пока пользование кредитными средствами прекращено, в случае дополнительных разъяснений, сразу проинформируем наших клиентов".

Однако в Райффайзен напомнили о возможности воспользоваться услугой "Наличка возле кассы" в сетевых магазинах и на заправках, а также установили кредитные каникулы с 24 февраля по 30 марта. Срок действия карточек, истекающий в феврале, в Райффайзен Банке продлили на 180 суток.

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ПУМБ: кредитный лимит до 5 тысяч активным клиентам

В ПУМБ – банке самого богатого украинца Рината Ахметова, кредитные лимиты забрали, но обещали вернуть.

"С 27 февраля мы возвращаем возможность использования кредитного лимита в размере до 5 тыс. грн. активным клиентам", — сообщили в банке. То есть, если лимит не превышал 5 тыс. грн, его оставят на неизменном уровне. Если, например, лимит был 10 тыс. грн., а клиент использовал 2 тыс. грн., будут доступны 5 тыс. грн. Если задолженность превышала 5 тыс. грн, лимит будет равен сумме текущей задолженности и им можно будет пользоваться в пределах погашения.

Срок внесения обязательного платежа по кредитным картам, который в ПУМБ наступает 28 февраля 2022, продлили на месяц без начисления дополнительных процентов и комиссий.

Альфа-Банк: кредитные каникулы на 3 месяца

На уменьшение кредитного лимита также жалуются опрошенные Фокусом клиенты Альфа-Банка. Сначала им совсем упразднили кредитный лимит, затем его частично вернули.

"Они сейчас снизили лимит со 197 тыс. грн до 12 тыс. грн — то есть, до размера задолженности текущего периода, — рассказывает на условиях анонимности клиентка Альфа-банка. — То есть сейчас, в случае чего, я кредитными деньгами воспользоваться не могу". Накануне владелица карты положила на нее значительную сумму, и не подозревала, что средства окажутся замороженными.

Однако для владельцев кредиток Альфа-Банка с 1 марта 2022 года начинаются кредитные каникулы на три месяца. При этом обязательный минимальный платеж будет составлять 0 грн, тогда как процентная ставка остается без изменений.

Кстати, один из совладельцев Альфа-Банка Михаил Фридман стал первым крупным российским бизнесменом, публично выступившим против войны России против Украины.

УкрСиббанк: кредитный лимит обнулили

Несколько опрошенных Фокусом клиентов также пожаловались на обнуление кредитного лимита по картам УкрСиббанка. Более того, на странице финучреждения в Фейсбуке пользовательница 26 февраля 2022 года пожаловалась на то, что, имея на кредитной карте положительный баланс, потеряла доступ даже к собственным средствам. В банке ей ответили, что технический отдел работает над тем, чтобы на кредитных картах разблокировать собственные средства клиентов.

[ + – ] Украинские банки оказались добрее к клиентам, чем зарубежные Фото: Pexels

Как показало исследование Фокуса, наиболее лояльными к клиентам в период вторжения России в Украину оказались именно украинские банки, как с государственным, так и частным капиталом. Они прежде всего руководствуются гуманитарными мотивами. Между тем дочки иностранных банков, хотя и имеют возможность опираться на поддержку материнских структур, проявляют куда большую осторожность.

При этом Нацбанк Украины не жалеет кредитов рефинансирования для поддержания ликвидности банковской системы. Только за один день 25 февраля 2022 финучреждения получили рефинансирование в объеме 51,5 млрд грн. Рефинансирование осуществляется в соответствии с постановлением НБУ "Об особенностях поддержания ликвидности банков в период действия военного положения", которое приняли 24 февраля.