Россию готовы отключить от SWIFT. Почему это важно?

Российскую Федерацию должны отключить от системы банковской связи SWIFT. Последней страной Евросоюза, присоединившейся к предложению применить такую санкцию в отношении страны-агрессора, стала Германия.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, международное сообщество еще не приняло официальное решение об отключении РФ от SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), однако техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции уже началась.

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"Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии — от президента Украины до атташе в украинском посольстве", — написал он на своей официальной странице в Facebook.

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Вечером 24 февраля, после начала вторжения российской армии на территорию Украины, президент Владимир Зеленский потребовал от мирового сообщества отключить страну-агрессора от международной платежной системы, штаб-квартира которой расположена в Брюсселе. Категорично по этому поводу высказывался и Дмитрий Кулеба: "В этом вопросе я не буду дипломатичен. Все, кто сейчас сомневается, стоит ли запретить SWIFT для России, должны понимать, что тогда и на их руках будет кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей".

[ + – ] Дмитрий Кулеба говорит, что на решение отключить Россию от SWIFT "работала вся вертикаль украинской дипломатии" Фото: Слово и Дело

Кто готов отключить Россию от SWIFT

Несмотря на это, лидеры ЕС, обсуждая на экстренном саммите пакет санкций против России, избегали темы отключения РФ от платежной системы. За запрет использования банковской связи выступали Соединенные Штаты, Великобритания и часть европейских государств. В то же время Германия, Италия и Австрия изначально не поддерживали такое решение. Это было связано в том числе и с тем, что SWIFT используется Европой для оплаты поставок российского газа. Новый канцлер Германии Олаф Шольц, общаясь с журналистами, подчеркнул, что мир должен оставить такую санкцию как запасной вариант.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр тогда же заявил, что такое решение может использоваться лишь как последнее средство. При этом он подчеркнул, что в целом Франция не исключает такой возможности.

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"SWIFT — это финансовое ядерное оружие. Факт остается фактом: когда у вас в руках ядерное оружие, вы думаете, прежде чем применить его", — процитировало его слова издание Politico. При этом он упомянул, что некоторые государства сомневаются в принятии такого решения. Ле Мэр подчеркнул, что Франция не против использовать все имеющиеся средства для того, чтобы остановить Россию, но для этого необходим консенсус всех стран ЕС.

Утром 26 февраля из-за продвижения сил РФ вглубь Украины международное сообщество вернулось к обсуждению отключения РФ от SWIFT. Великобритания, Канада, Нидерланды, Австрия и Франция публично призвали к применению такой санкционной меры. Как сообщал Кулеба в своем твиттере, Италия и Кипр тоже решили поддержать такое решение. В поддержку санкции высказался и Джастин Трюдо, премьер-министр Канады.

[ + – ] Отключение России от SWIFT должно дать моментальный ощутимый эффект

Последней европейской страной, кто до последнего сомневался в необходимости такого решения, стала Германия. Но сегодня после обеда корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил, что и немцы согласились "двигаться дальше" в этом вопросе.

Отключение России от SWIFT: ощутимый эффект

Как ранее Фокусу комментировали эксперты, эффект от такого решения будет ощутим сразу.

Константин Фастовец, глава аналитического департамента инвесткомпании Adamant Capital, говорит, что отключение россиян от SWIFT заблокирует все транзакции граждан РФ в долларах и евро.

По словам Игоря Ясько, управляющего партнера ЮК Winner, международная платежная система позволяет банкам быстро обмениваться информацией и проводить платежи. То есть такая санкция сделает почти невозможной для финансовых учреждений России пересылку денег в страну или за ее пределы.

Кроме того, это приостановит даже внутренние операции: переводы с карты на карту, оплата через терминалы и даже онлайн-платежи. Еще несколько лет назад бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин упоминал, что если Россия потеряет доступ к SWIFT, то это нанесет государству урон в размере 5% годового объема ее экономики.

Теперь осталось лишь подождать, когда официальная процедура будет завершена и санкция вступит в действие.