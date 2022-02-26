Росію готові вимкнути від SWIFT. Чому це важливо?

Російську Федерацію мають відключити від системи банківського зв'язку SWIFT. Остання країна Євросоюзу, яка приєдналася до пропозиції застосувати таку санкцію щодо країни-агресора, стала Німеччина.

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, міжнародна спільнота ще не ухвалила офіційного рішення про відключення РФ від SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), проте технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції вже розпочалася.

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"Ми гризли-гризли та вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії — від президента України до аташе в українському посольстві", — написав він на своїй офіційній сторінці у Facebook.

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Ввечері 24 лютого, після початку вторгнення російської армії на територію України, президент Володимир Зеленський вимагає від світової спільноти відключити країну-агресора від міжнародної платіжної системи, штаб-квартира якої розташована в Брюсселі. Категорично з цього приводу висловлювався і Дмитро Кулеба: "У цьому питанні я не буду дипломатичним. Усі, хто зараз сумнівається, чи варто заборонити SWIFT для Росії, повинні розуміти, що тоді і на їхніх руках буде кров безневинних українських чоловіків, жінок та дітей" .

[ + – ] Дмитро Кулєба каже, що на рішення відключити Росію від SWIFT "працювала вся вертикаль української дипломатії" Фото: Слово і Діло

Хто готовий відключити Росію від SWIFT

Попри це лідери ЄС, обговорюючи на екстреному саміті пакет санкцій проти Росії, уникали теми відключення РФ від платіжної системи. За заборону використання банківського зв'язку виступали Сполучені Штати, Великобританія та частина європейських держав. Водночас Німеччина, Італія та Австрія спочатку не підтримували такого рішення. Це було пов'язано з тим, що SWIFT використовується Європою для оплати поставок російського газу. Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц, спілкуючись із журналістами, наголосив, що світ має залишити таку санкцію як запасний варіант.

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер тоді ж заявив, що таке рішення може використовуватись лише як останній засіб. При цьому він наголосив, що загалом Франція не виключає такої можливості.

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"SWIFT — це фінансова ядерна зброя. Факт залишається фактом: коли у вас в руках ядерна зброя, ви думаєте, перш ніж застосувати її", — процитувало його слова видання Politico. При цьому він наголосив, що деякі держави сумніваються у прийнятті такого рішення. Ле Мер підкреслив, що Франція не проти використати всі наявні засоби для того, щоб зупинити Росію, але для цього потрібний консенсус усіх країн ЄС.

Вранці 26 лютого через просування сил РФ углиб України міжнародна спільнота повернулася до обговорення відключення РФ від SWIFT. Великобританія, Канада, Нідерланди, Австрія та Франція публічно закликали до застосування такого санкційного заходу. Як повідомляв Кулеба у своєму твіттері, Італія та Кіпр теж вирішили підтримати таке рішення. На підтримку санкції висловився й Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади.

[ + – ] Відключення Росії від SWIFT має дати моментальний відчутний ефект

Останньою європейською країною, яка до останнього сумнівалася у необхідності такого рішення, стала Німеччина. Але сьогодні після обіду кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що і німці погодилися "рухатися далі" у цьому питанні.

Відключення Росії від SWIFT: відчутний ефект

Як раніше Фокусу коментували експерти, ефект від такого рішення буде відчутним відразу.

Костянтин Фастовець, голова аналітичного департаменту інвесткомпанії Adamant Capital, каже, що відключення росіян від SWIFT заблокує всі транзакції громадян РФ у доларах та євро.

За словами Ігоря Яська, керуючого партнера ЮК Winner, міжнародна платіжна система дозволяє банкам швидко обмінюватися інформацією та проводити платежі. Тобто така санкція зробить майже неможливим для фінансових установ Росії пересилання грошей до країни або за її межі.

Крім того, це призупинить навіть внутрішні операції: перекази з картки на картку, оплата через термінали та навіть онлайн-платежі. Ще кілька років тому колишній міністр фінансів РФ Олексій Кудрін згадував, що якщо Росія втратить доступ до SWIFT, то це завдасть державі збитків у розмірі 5% річного обсягу її економіки.

Тепер залишилося лише почекати, коли офіційну процедуру буде завершено і санкція набуде чинності.