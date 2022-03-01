Минагрополитики обещает обеспечить продуктовыми наборами всех нуждающихся

Роман Лещенко, министр аграрной политики Украины, сообщает, что 1 млн украинцев, которые нуждаются в помощи, обеспечат продуктовыми наборами.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с Минсоцполитики разработали план обеспечения продуктами питания тех, кто в условиях войны нуждается в помощи. Об этом глава ведомства Роман Лещенко сообщил на свой Facebook-странице.

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По его словам, украинские производители пищевых продуктов и представители бизнеса должны сформировать продуктовые наборы. Помощь получит около 1 млн украинцев из наиболее уязвимых групп населения — люди с инвалидностью, многодетные семьи, учреждения социальной сферы. В первую очередь их будут обеспечивать крупами, консервами, сухими завтраками, макаронными изделиями, маслом и т.д.

Для этой цели уже создан координационный штаб, дополнительную информацию о том, как поучаствовать в инициативе, можно узнать по тел.:

+380504375070​​, +380676785913, +380952683229,​ +380676785916.

Также можно заполнить онлайн-форму.

"Призываем всех производителей продуктов в это время присоединяться к инициативе", — написал Лещенко. Он уточнил, что десятки предприятий уже участвуют в формировании продуктовых наборов.

Общественное объединение "Всеукраїнська аграрна рада", принимающая участие в инициативе, сообщает, что одиннадцать фермерских хозяйств уже направили машины с продуктами в Киев.

Мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь обратился к столичным бизнесменам с просьбой не поднимать цены на продукты и лекарства. По его словам, во время войны это не лучше мародерства.

Городской голова Харькова Игорь Терехов в своем видеообращении рассказал о том, что в городе, который подвергается массированным атакам врага, продолжает работать хлебзавод, поэтому в городе достаточно хлеба, однако не хватает водителей для его развозки в торговые сети. Ранее была информация, что в Харькове создаются специальные логистические хабы для сбора медикаментов и продуктов для всех нуждающихся.