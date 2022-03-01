Мінагрополітики обіцяє забезпечити продуктовими наборами всіх, хто потребує

Роман Лещенко, міністр аграрної політики України, повідомляє, що 1 млн українців, які потребують допомоги, забезпечать продуктовими наборами.

Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з Мінсоцполітики розробили план забезпечення харчами тих, хто в умовах війни потребує допомоги. Про це голова відомства Роман Лещенко повідомив на власній Facebook-сторінці.

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За його словами, українські виробники харчових продуктів та представники бізнесу мають сформувати продуктові набори. Допомогу отримає близько 1 млн українців із найуразливіших груп населення — люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї, установи соціальної сфери. Насамперед їх забезпечуватимуть крупами, консервами, сухими сніданками, макаронними виробами, олією тощо.

Для цієї мети вже створили координаційний штаб, додаткову інформацію про те, як взяти участь в ініціативі, можна дізнатись за тел.

+380504375070, +380676785913, +380952683229, +380676785916.

Можна також заповнити онлайн-форму.

"Закликаємо всіх виробників продуктів у цей час приєднуватись до ініціативи", — написав Лещенко. Він уточнив, що десятки підприємств уже беруть участь у формуванні продуктових наборів.

Громадське об'єднання "Всеукраїнська аграрна рада", що бере участь в ініціативі, повідомляє, що одинадцять фермерських господарств уже направили машини з продуктами до Києва.

Зі свого боку мер Києва Віталій Кличко звернувся до столичних бізнесменів із проханням не підіймати ціни на продукти та ліки. За його словами, під час війни це не краще за мародерство.

Міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму відеозверненні розповів про те, що в місті, яке зазнає масованих атак ворога, продовжує працювати хлібзавод, тому в місті достатньо хліба, проте не вистачає водіїв для його розвезення в торговельні мережі. Раніше була інформація, що в Харкові створюються спеціальні логістичні хаби для збирання медикаментів та продуктів для всіх, хто потребує.