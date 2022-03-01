Процентная ставка – 11% годовых, дата погашения – март 2023 года.

Министерство финансов Украины разместило военные облигации на сумму 8,143 млрд грн. Об этом говорится на сайте министерства.

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"По результатам проведения размещений облигаций внутреннего госзайма 1 марта 2022 года в госбюджет привлекли 8 143 201 122,13 грн", — сообщили в Минфине.

Министерство удовлетворило все десять заявок с процентной ставкой 11% годовых с погашением в марте 2023 года.

[ + – ] Минфин разместил военные облигации на сумму 8,1 млрд грн

Военные облигации предусматривают привлечение денег в бюджет исключительно для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

Ранее сообщалось, что 1 марта в Украине стартовал аукцион по продаже военных облигаций. Приобрести ОВГЗ через банки-первичные дилеры могут как украинцы, так и иностранцы.