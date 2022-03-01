Процентна ставка – 11% річних, дата погашення – березень 2023 року.

Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму 8,143 млрд грн. Про це йдеться на вебсайті міністерства.

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"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої держпозики 1 березня 2022 року до держбюджету залучили 8 143 201 122,13 грн", — повідомили у Мінфіні.

Міністерство задовольнило всі десять заявок із процентною ставкою 11% річних із погашенням у березні 2023 року.

[ + – ] Мінфін розмістило військові облігації на суму 8,1 млрд грн

Військові облігації передбачають залучення грошей до бюджету винятково для забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійного забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що 1 березня в Україні стартував аукціон із продажу військових облігацій. Придбати ОВДП через банки-первинні дилери можуть як українці, так і іноземці.