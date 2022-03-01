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Мінфін розмістило військові облігації на суму 8,1 млрд грн

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Військові облігації державна позика аукціон Мінфін
Мінфін розмістило військові облігації на суму 8,1 млрд гривень

Процентна ставка – 11% річних, дата погашення – березень 2023 року.

Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму 8,143 млрд грн. Про це йдеться на вебсайті міністерства.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої держпозики 1 березня 2022 року до держбюджету залучили 8 143 201 122,13 грн", — повідомили у Мінфіні.

Міністерство задовольнило всі десять заявок із процентною ставкою 11% річних із погашенням у березні 2023 року.

Мінфін розмістило військові облігації на суму 8,1 млрд грн

Військові облігації передбачають залучення грошей до бюджету винятково для забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійного забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що 1 березня в Україні стартував аукціон із продажу військових облігацій. Придбати ОВДП через банки-первинні дилери можуть як українці, так і іноземці.