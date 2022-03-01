В Україні стартує аукціон з продажу військових облігацій

Українців та іноземців закликають зробити внесок для підтримки українських захисників

Україна сьогодні запускає аукціон із продажу військових облігацій, повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.

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Номінальна вартість однієї облігації — 1000 грн, термін обігу – один рік. Ставку прибутковості визначать на аукціоні. Придбати ОВДП можна через банки-первинні дилери.

Алгоритм дій такий:

вибрати серед банків-первинних дилерів брокера, який виступатиме агентом з придбання держоблігацій та укласти відповідний договір;

відкрити рахунок у цінних паперах в одному з ліцензованих НКЦПФР депозитарних установ України (більшість зазначених банків мають таку ліцензію);

відкрити рахунок у банку у валюті номіналу держоблігацій для оплати їх придбання, отримання сум їх погашення та виплати відсоткового доходу;

вибрати кількість та термін звернення держоблігацій;

оформити в банку-первинного дилера заявку для участі в розміщенні держоблігацій та перерахувати необхідну суму на раніше відкритий у банку рахунок;

надати розпорядження про зарахування держоблігацій на рахунок у депозитарній установі та отримати виписку про зарахування держоблігацій на ваш рахунок (саме виписка підтверджує право власності на державні облігації).

У Мінфіні закликали громадян підтримати бюджет України та українських захисників. Придбати держоблігації можуть як українці, так й іноземці.

Нагадаємо, Національний банк України відкрив спецрахунки для збирання коштів на потреби Збройних сил України.

За три дні військових дій в Україні клієнти ПриватБанку в різний спосіб перерахували ЗСУ 1 млрд 700 млн гривень.