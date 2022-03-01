Економіка Російсько-українська війна
В Україні стартує аукціон з продажу військових облігацій
Ольга Чайка
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Україна сьогодні запускає аукціон із продажу військових облігацій, повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.
Номінальна вартість однієї облігації — 1000 грн, термін обігу – один рік. Ставку прибутковості визначать на аукціоні. Придбати ОВДП можна через банки-первинні дилери.
Алгоритм дій такий:
- вибрати серед банків-первинних дилерів брокера, який виступатиме агентом з придбання держоблігацій та укласти відповідний договір;
- відкрити рахунок у цінних паперах в одному з ліцензованих НКЦПФР депозитарних установ України (більшість зазначених банків мають таку ліцензію);
- відкрити рахунок у банку у валюті номіналу держоблігацій для оплати їх придбання, отримання сум їх погашення та виплати відсоткового доходу;
- вибрати кількість та термін звернення держоблігацій;
- оформити в банку-первинного дилера заявку для участі в розміщенні держоблігацій та перерахувати необхідну суму на раніше відкритий у банку рахунок;
- надати розпорядження про зарахування держоблігацій на рахунок у депозитарній установі та отримати виписку про зарахування держоблігацій на ваш рахунок (саме виписка підтверджує право власності на державні облігації).
У Мінфіні закликали громадян підтримати бюджет України та українських захисників. Придбати держоблігації можуть як українці, так й іноземці.
Нагадаємо, Національний банк України відкрив спецрахунки для збирання коштів на потреби Збройних сил України.
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