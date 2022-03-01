В Украине стартует аукцион по продаже военных облигаций

Украинцев и иностранцев призывают внести вклад в поддержку украинских защитников

Украина сегодня запускает аукцион по продаже военных облигаций, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

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Номинальная стоимость одной облигации – 1000 грн, срок обращения – один год. Ставка доходности будет определена на аукционе. Приобрести ОВГЗ можно через банки-первичные дилеры.

Алгоритм действий такой:

выбрать среди банков-первичных дилеров брокера, который будет выступать агентом по приобретению гособлигаций и заключит соответствующий договор;

открыть счет в ценных бумагах в одном из лицензированных НКЦБФР депозитарных учреждений Украины (большинство указанных банков имеют такую ​​лицензию);

открыть счет в банке в валюте номинала гособлигаций для оплаты их приобретения, получения сумм их погашения и выплаты процентного дохода;

выбрать количество и срок обращения гособлигаций;

оформить у банка-первичного дилера заявку для участия в размещении гособлигаций и перевести необходимую сумму на ранее открытый в банке счет;

предоставить распоряжение о зачислении гособлигаций на счет в депозитарном учреждении и получить выписку о зачислении гособлигаций на ваш счет (именно выписка подтверждает право собственности на государственные облигации).

В Минфине призвали граждан поддержать бюджет Украины и украинских защитников. Приобрести гособлигации могут как украинцы, так и иностранцы.

Напомним, Национальный банк Украины открыл спецсчета для сбора средств на нужды Вооруженных сил Украины.

За три дня военных действий в Украине клиенты ПриватБанка разными способами перечислили ВСУ 1 млрд 700 млн гривен.