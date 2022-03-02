Без пени и штрафов: застройщики Украины дали инвесторам отсрочку на фоне вторжения РФ

Пока известно, что требования по платежам для покупателей квартир приостановили три компании.

С момента введения в Украине военного положения три украинских девелоперских компании заявили об отсрочке платежей. Ими стали KAN Development, Saga Development и Stolitsa Group. Соответствующие посты они оставили у себя на страницах Facebook.

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KAN Development отмечает, что приостанавливает требования по всем текущим платежам, связанным с оплатой приобретенных квартир в их проектах, на три месяца и снимает "все возможные платежи и пени на этот период".

Аналогичное решение о приостановке платежей на период военного положения опубликовала также Saga Development.

О праве временной приостановки выплат по рассрочкам на покупку недвижимости сообщила на своей странице в Facebook и Stolitsa Group.

Ранее мы писали, что будут делать украинские банки с заемщиками по кредитным картам в военное время. Фокус подробно разбирался с этим вопросом в статье об изменении кредитных лимитов.