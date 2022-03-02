Без пені та штрафів: забудовники України дали інвесторам відстрочку на тлі вторгнення РФ

Наразі відомо, що вимоги щодо платежів для покупців квартир призупинили три компанії.

З моменту введення в Україні воєнного стану три українські девелоперські компанії заявили про відстрочку платежів. Ними стали KAN Development, Saga Development та Stolitsa Group. Відповідні пости вони лишили у себе на сторінках у Facebook.

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KAN Development зазначає, що призупиняє вимоги по всіх поточних платежах, що пов'язані з оплатою придбаних квартир у їхніх проєктах, на три місяці, та знімає "всі можливі платежі та пені на цей період".

Аналогічне рішення про призупинення платежів на період воєнного стану опублікувала також Saga Development.

Про право тимчасового призупинення виплат по розстрочкам на купівлю нерухомості повідомила на своїй сторінці у Facebook і Stolitsa Group.

Раніше ми писали, що робитимуть українські банки з позичальниками за кредитними картками у воєнний час. Фокус детально розбирався з цим питанням у статті про зміну кредитних лімітів.