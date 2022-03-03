Учетная ставка остается на уровне 10%, Нацбанк отложил решение о пересмотре

Из-за админограничений рыночные монетарные инструменты, в частности, учетная ставка, не играют ощутимой роли.

Национальный банк Украины отложил принятие решения по учетной ставке, поэтому она остается неизменной на уровне 10%, сообщили в пресс-службе нацрегулятора.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Из-за вынужденного введения административных ограничений рыночные монетарные инструменты, в частности учетная ставка, не играют ощутимой роли в функционировании денежно-кредитного и валютного рынков. Учитывая это, в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии НБУ отложил принятие решения относительно размера учетной ставки. Следовательно, учетная ставка остается неизменной на уровне 10%", — говорится в сообщении.

Отмечают, что при нормализации экономической ситуации НБУ возобновит регулярные заседания правления по монетарным вопросам с принятием решений по учетной ставке и публикацию инфляционного отчета с макроэкономическим прогнозом.

"После освобождения территории Украины от российских захватчиков и возвращения экономики и финансовой системы к функционированию на рыночных началах Национальный банк вернется в традиционный формат инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом", — пообещали в НБУ.

Напомним, учетная ставка составляет 10% с 21 января. А за весь прошлый год Нацбанк повышал учетную ставку пять раз.

Нацрегулятор 24 февраля зафиксировал курс на уровне официального по состоянию на утро того дня.