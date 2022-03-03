Облікова ставка залишається на рівні 10%, Нацбанк відклав рішення про перегляд
Через адмінобмеження ринкові монетарні інструменти, зокрема облікова ставка, не відіграють відчутної ролі.
Національний банк України відклав ухвалення рішення щодо облікової ставки, тож вона залишається незмінною на рівні 10%, повідомили в пресслужбі нацрегулятора.
"Через вимушене запровадження адміністративних обмежень ринкові монетарні інструменти, зокрема облікова ставка, не відіграють відчутної ролі у функціонуванні грошово-кредитного та валютного ринків. З огляду на це в умовах широкомасштабної збройної агресії НБУ відклав ухвалення рішення щодо розміру облікової ставки. Отже, облікова ставка залишатиметься незмінною на рівні 10%", — йдеться в повідомленні.
Зазначають, що за умови нормалізації економічної ситуації НБУ відновить регулярні засідання правління з монетарних питань з ухваленням рішень щодо облікової ставки та публікацію інфляційного звіту з макроекономічним прогнозом.
"Після звільнення території України від російських загарбників і повернення економіки та фінансової системи до функціонування на ринкових засадах Національний банк повернеться до традиційного формату інфляційного таргетування з пливучим обмінним курсом", — пообіцяли в НБУ.
Нагадаємо, облікова ставка становить 10% з 21 січня. А за весь минулий рік Нацбанк підвищував облікову ставку п’ять разів.
Нацрегулятор 24 лютого зафіксував курс на рівні офіційного станом на ранок того дня.