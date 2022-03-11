США запретили поставки предметов роскоши в РФ и взялись за имущество олигархов

По словам Байдена, олигархи поддерживают Путина. Это часть московской клептократии, которая должны разделить всю боль санкций.

В пятницу, 11 марта, президент США Джо Байден призвал прекратить текущие партнерские отношения с Россией и повысить пошлины на российские товары. Об этом сообщает Bloomberg.

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Приостановка партнерства с РФ, к чему призывают и другие страны, поспособствует тому, что Россия в конечном итоге окажется в компании таких стран, как Куба и Северная Корея. РФ придется платить более высокие пошлины, чем странам-участницам ВТО, на которые распространяется принцип недопущения дискриминации.

Надо сказать, что Россия больше зависит от европейского рынка, чем от американского. По данным МВФ, в 2020 году более трети российского экспорта были поставлены в страны Евросоюза, а в США — только 5%.

Санкции для олигархов

США также запретили поставки предметов роскоши в РФ. Под запретом импорт из России рыбы, морепродуктов, алкогольных напитков и непромышленных алмазов. Также налагается запрет на новые инвестиции в любой сектор российской экономики. Об этом сообщается в президентском "Указе о запрете на определенные разновидности импорта, экспорта и новых инвестиций в связи с продолжающейся агрессией Российской Федерации".

По словам Байдена, страны Большой семерки планируют расширить санкции в отношении российских олигархов и их семей.

"Страны G7 усиливают давление на коррумпированных российских миллиардеров. Мы добавляем новые имена в список олигархов и их родственников", — заявил американский президент, добавив, что США совместно со странами G7 будут искать имущество россиян, нажитое нечестным путем.

"Они поддерживают Путина, они воруют у жителей России и пытаются спрятать (награбленное) в наших странах. Это часть московской клептократии, которая должны разделить боль санкций", — заявил Байден.

По утверждениям американского президента, теперь российским олигархам будет сложнее приобрести высококачественные товары и предметы роскоши, произведенные в США.

Вот, вкратце, последние из нововведений по части антироссийских санкций. Но это еще не все, стоит ожидать дальнейших подвижек в этом направлении.

Ранее Фокус сообщал, что США запретили импорт российской водки и икры. Из-за вторжения в Украину импорт традиционных российских продуктов теперь под запретом. Кремль, в свою очередь, обвиняет США в экономической войне.