США заборонили постачання предметів розкоші до РФ і взялися за майно олігархів

За словами Байдена, олігархи підтримують Путіна. Це частина московської клептократії, яка має розділити весь біль санкцій.

У п'ятницю, 11 березня, президент США Джо Байден закликав припинити поточні партнерські відносини з Росією та підвищити мита на російські товари. Про це повідомляє Bloomberg.

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Призупинення партнерства з РФ, до чого закликають інші країни, сприятиме тому, що Росія зрештою опиниться в компанії таких країн, як Куба та Північна Корея. РФ доведеться платити вищі мита, ніж країнам-учасницям СОТ, на які поширюється принцип недопущення дискримінації.

Треба сказати, що Росія більше залежить від європейського ринку, ніж американського. За даними МВФ, у 2020 році понад третину російського експорту було поставлено до країн Євросоюзу, а до США — лише 5%.

Санкції для олігархів

США також заборонили постачання предметів розкоші в РФ. Під забороною імпорт із Росії риби, морепродуктів, алкогольних напоїв і непромислових алмазів. Також накладається заборона нові інвестиції в будь-який сектор російської економіки. Про це повідомляється в президентському "Указі про заборону на певні різновиди імпорту, експорту та нових інвестицій у зв'язку з агресією Російської Федерації, що триває".

За словами Байдена, країни Великої сімки планують розширити санкції щодо російських олігархів і їхніх сімей.

"Країни G7 посилюють тиск на корумпованих російських мільярдерів. Ми додаємо нові імена до списку олігархів та їхніх родичів", — заявив американський президент, додавши, що США спільно з країнами G7 шукатимуть майно росіян, нажите нечесним шляхом.

"Вони підтримують Путіна, вони крадуть у жителів Росії та намагаються сховати (награбоване) в наших країнах. Це частина московської клептократії, яка має розділити біль санкцій", — заявив Байден.

За твердженнями американського президента, тепер російським олігархам буде складніше придбати високоякісні товари та предмети розкоші, виготовлені в США.

Ось, коротко, останні з нововведень щодо антиросійських санкцій. Але це ще не все, варто очікувати подальших зрушень у цьому напрямку.

Раніше Фокус повідомляв, що США заборонили імпорт російської горілки й ікри. Через вторгнення в Україну імпорт традиційних російських продуктів наразі під забороною. Кремль, у свою чергу, звинувачує США в економічній війні.