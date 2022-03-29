Мирные переговоры Украины и РФ: цена на нефть резко упала после заявлений о прогрессе

На фоне заявлений российской стороны цена на сырую нефть марки Brent снизилась на 4%, или до 107,93 доллара за баррель.

Во вторник, 29 марта, после мирных переговоров между представителями РФ и Украины цены на нефть несколько снизились. Об этом сообщает Reuters.

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Переговорщики от российской стороны высказались о том, что встреча была "конструктивной". На фоне таких заявлений цена на сырую нефть марки Brent снизились на 4%, или до 107,93 доллара за баррель, а цена американской нефти "Вест Техас интермедиэт" упала на 4,4%, или до 101,32 доллара за баррель. В понедельник обе нефтяные марки потеряли примерно по 7% в своей цене.

Эти сведения подтверждаются и текущим положением на рынке, на момент написания новости цена нефти марки Brent снизилась еще больше: до 104,5 долларов за баррель.

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Представители официальных Киева и Москвы провели переговоры в Турции впервые за почти три недели, по завершении встречи представители Кремля назвали переговоры "конструктивными".

Украина готова принять нейтральный статус в обмен на гарантии безопасности, это предполагает отказ от вступления в военные блоки и размещения на своей территории иностранных военных баз.

"Цены на нефть вновь неустойчивы из-за ожиданий, связанных с мирными переговорами между Украиной и Россией, которые в теории могут привести к ослаблению санкций", — говорит Хироюки Кикукава, генеральный менеджер Nissan Securities.

Санкции, которые страны Запада наложили на РФ после вторжения в Украину, нанесли ущерб нефтяным поставкам, в свою очередь, выросла цена на нефть, на которую также влияют карантинные ограничения в Шанхае. Власти КНР ввели локдаун, чтобы сдержать очередную вспышку коронавирусной инфекции.

Ранее Фокус разбирался в том, что влияет на стоимость топлива в Украине. Цена топлива на украинских АЗС снижается. По мнению экспертов, причина тому в отмене акциза, но есть и другие мнения.