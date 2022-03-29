Мирні переговори України та РФ: ціна на нафту різко впала після заяв про прогрес
На тлі заяв російської сторони ціна на сиру нафту марки Brent знизилася на 4%, або до 107,93 долара за барель.
У вівторок, 29 березня, після мирних переговорів між представниками РФ та України ціни на нафту дещо знизилися. Про це повідомляє Reuters.
Перемовники від російської сторони висловилися, що зустріч була "конструктивною". На тлі таких заяв ціна на сиру нафту марки Brent знизилася на 4%, або до 107,93 долара за барель, а ціна американської нафти "Вест Техас інтермедіат" впала на 4,4%, або до 101,32 долара за барель. У понеділок обидві нафтові марки втратили приблизно 7% у своїй ціні.
Ці відомості підтверджує і поточна ситуація на ринку, на момент написання новини ціна нафти марки Brent знизилася ще більше: до $104,5 за барель.
Представники офіційних Києва та Москви провели переговори в Туреччині вперше за майже три тижні, після завершення зустрічі перемовники Кремля назвали переговори "конструктивними".
Україна готова прийняти нейтральний статус в обмін на гарантії безпеки, це передбачає відмову від вступу до військових блоків та розміщення на своїй території іноземних військових баз.
"Ціни на нафту знову нестійкі через очікування, пов'язані з мирними переговорами між Україною та Росією, які в теорії можуть призвести до послаблення санкцій", — говорить Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер Nissan Securities.
Санкції, які країни Заходу наклали на РФ після вторгнення в Україну, завдали збитків нафтовим постачанням, зі свого боку зросла ціна на нафту, на яку також впливають карантинні обмеження в Шанхаї. Влада КНР ввела локдаун, щоб стримати черговий спалах коронавірусної інфекції.
Раніше Фокус розбирався в тому, що впливає на вартість палива в Україні. Ціна палива на українських АЗС знижується. На думку експертів, причина цього у скасуванні акцизу, але є й інші думки.