Мирні переговори України та РФ: ціна на нафту різко впала після заяв про прогрес

На тлі заяв російської сторони ціна на сиру нафту марки Brent знизилася на 4%, або до 107,93 долара за барель.

У вівторок, 29 березня, після мирних переговорів між представниками РФ та України ціни на нафту дещо знизилися. Про це повідомляє Reuters.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

Перемовники від російської сторони висловилися, що зустріч була "конструктивною". На тлі таких заяв ціна на сиру нафту марки Brent знизилася на 4%, або до 107,93 долара за барель, а ціна американської нафти "Вест Техас інтермедіат" впала на 4,4%, або до 101,32 долара за барель. У понеділок обидві нафтові марки втратили приблизно 7% у своїй ціні.

Ці відомості підтверджує і поточна ситуація на ринку, на момент написання новини ціна нафти марки Brent знизилася ще більше: до $104,5 за барель.

[ + – ] Скріншот

Представники офіційних Києва та Москви провели переговори в Туреччині вперше за майже три тижні, після завершення зустрічі перемовники Кремля назвали переговори "конструктивними".

Україна готова прийняти нейтральний статус в обмін на гарантії безпеки, це передбачає відмову від вступу до військових блоків та розміщення на своїй території іноземних військових баз.

"Ціни на нафту знову нестійкі через очікування, пов'язані з мирними переговорами між Україною та Росією, які в теорії можуть призвести до послаблення санкцій", — говорить Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер Nissan Securities.

Санкції, які країни Заходу наклали на РФ після вторгнення в Україну, завдали збитків нафтовим постачанням, зі свого боку зросла ціна на нафту, на яку також впливають карантинні обмеження в Шанхаї. Влада КНР ввела локдаун, щоб стримати черговий спалах коронавірусної інфекції.

Раніше Фокус розбирався в тому, що впливає на вартість палива в Україні. Ціна палива на українських АЗС знижується. На думку експертів, причина цього у скасуванні акцизу, але є й інші думки.