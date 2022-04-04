Потери Украины за месяц войны с Россией составили около $565 млрд, — Шмыгаль

Украинский премьер считает, что несмотря на потери Украины, после окончания войны страна будет быстро восстанавливаться за счет замороженных российских средств и имущества, а также западных партнеров.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украина каждый день тратит на войну с Россией около 2 миллиардов гривен. Если говорить о потерях инфраструктуры, то за месяц потери составили $119 млрд — $4,25 млрд. каждый день. Общие потери страны составили $565 млрд. с учетом военных трат, увеличения военных и социальных расходов, программы поддержки и потери экономики и предприятий. Однако украинская экономика будет быстро восстанавливаться после войны. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию "НВ".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, сейчас Украина теряет от 35% до 50% ВВП, однако пока что у государства есть достаточно резервов. Он добавил, что после войны страна будет восстанавливаться за счет трех источников: замороженных российских средств и имущества, а также западных партнеров. Украина начала вести переговоры о создании фонда восстановления.

Последствия мировых санкций для России

Денис Шмыгаль считает, что возможность ведения долгой войны будет вредить российской экономике. Украинский премьер заявил, что четыре пакета введенных санкций против агрессора привели к падению российской экономики, напряжению среди населения, дефициту товаров и ряду ограничений, к которому россияне не привыкли. Он рассказал, что сейчас страны Запада готовят пятый пакет санкций, а чем дольше продолжиться война, тем хуже будет самой России.

Ситуация с промышленностью и бизнесом в Украине

Украинская промышленность пережила первый шок от военных действия и сейчас предприятия возвращаются к работе там, где это возможно. Предприятия, которые остались на оккупированных территориях или там, где ведутся бои, подают заявки на перемещение в безопасные места. Таких заявок уже более 1,1 тысячи. Правый берег Украины практически весь работает и уплачивает налоги. Также большинство заводов начали свою работу и открываются магазины, рестораны, салоны. Денис Шмыгаль добавил, что государство предоставило возможность для ведения бизнеса в новых условиях: упростили налогобложения, предоставляют выплаты 6,5 тыс. для ФЛП грн в зонах боевых действий, сделали доступной программу кредитования 5-7-9 почти всем.

"Мы сделали очень большую дерегуляцию, лишили буквально несколько десятков разрешений на очень сложные вещи. Более 700 разрешений и лицензий отменены, налоговая система самая простая, таможня открыта. Программу кредитования 5-7-9% сделали сегодня доступной практически всем, 0% за кредит – до 60 млн. грн. кредитование", — заявил премьер.

Как обстоят дела с посевной

Правительство ожидает уменьшение возможности засеивать украинские поля на 25-30%. Однако уже в 21 области Украины началась посевная, в прошлом году в это время было 15 областей. Шмыгаль сообщил, что украинским аграриям хватает топлива и денег. Украина предоставляет кредиты под 0% на год с гарантиями.

"В условиях войны посевная началась вовремя, проходит чрезвычайно сложно из-за риска для жизни, потому что летают шары, летают снаряды, лежат мины", — сказал он.

Восстановление Украины после войны

Премьер-министр заявил, что государство гарантирует украинцам восстановление разрушенных домов после окончания военных действий. Кроме того, продолжается работа над аналогом "плана Маршала" для Украины. По словам Шмыгаля, уже сейчас нужно подсчитывать нанесенный стране ущерб и дальше понимать, откуда брать деньги на восстановление.

"Очевидно, что это большие деньги. Это сотни миллиардов долларов, которые будут нужны для того, чтобы просто привести страну в тот вид, в котором она была до начала полномасштабной вооруженной агрессии", — добавил премьер.

Напомним, 3 апреля замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что сейчас власть разрабатывает стратегию развития экономики даже в военное время. Развивать экономику собираются за счет привлечения собственных и партнерских средств, перехода на упрощенную систему налогообложения и проведения посевной.